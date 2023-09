Dos colaboradores de Bielsa le dijeron "adiós": la insólita razón

Dos empleados tomaron la decisión de irse del equipo de trabajo y, ahora, el director técnico tiene nuevo frentes abiertos.

A pocos meses de la llegada de Marcelo Bielsa a la Selección de Uruguay, el "Loco" está sumando muchos más problemas del que se esperaba. El director técnico tiene, ahora, nuevos frentes abiertos que tienen que ver con parte de su cuerpo de trabajo que ahora decidieron no estar más con el entrenador.

Se tratan de los videoanalistas Andrés Paysee y Marcelo Mayor que decidieron abandonar sus cargos en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por una insólita razón contra Marcelo Bielsa. En este sentido aseguraron que hubo diferencias con la metodología de trabajo del entrenador argentino Marcelo Bielsa y ya son cuatro los empleados que se alejaron del ala del rosarino por no coincidir con su forma de laborar. En ese sentido se conoció en el diario El País de Uruguay una posible razón: "Marcelo Bielsa tiene una otra metodología de trabajo, donde el aporte de la parte técnica de Paysee y Mayor no era necesaria, pues esas tareas quedaron en manos del DT rosarino y de su cuerpo técnico".

Ambos empleados habían estado junto a Diego Alonso en el último Mundial en Qatar 2022, desde su llegada para reemplazar a Oscar Tabárez, pero el ciclo fue corto para el exentrenador. Ahora con Bielsa habían sido ubicados en otros puestos pero al no concordar con la ideología de trabajo la AUF decidió prescindir de sus servicios. Los otros dos que dejaron sus puestos antes fueron Alberto Pan y Claudio Pagani. El primero estuvo a cargo del departamento médico de la selección uruguaya desde 2006 y decidió dar un paso al costado cuando alegó que no podría estar a diario en el Complejo Celeste para trabajar con Bielsa. Pagani manejaba el Complejo Celeste desde el año 2011 y tuvo diferencias con el rosarino por las modificaciones que planeaba hacer el entrenador al predio, algo que no le cayó bien.

La revelación de Bielsa sobre el trabajo en Uruguay

Marcelo Bielsa tuvo su tan ansiado debut al mando de la selección de Uruguay y, tras una buena victoria ante Chile, demostró su sinceridad. El entrenador argentino reconoció que nada de lo que se observó de su equipo fue producto del trabajo.

El regreso de Bielsa a la escena futbolística, luego de su salida de la Premier League en 2022, generó expectativa e ilusón en el pueblo "Charrúa" por su trayectoria y experiencia. Si bien su seleccionado mostró ratos de buen juego y tuvo un auspicioso estreno en Eliminatorias Sudamericanas, el "Loco" no ocultó su honestidad brutal. Minutos después de finalizado el encuentro en el estadio Centenario, donde la "Celeste" ganó con dos goles de Nicolás De la Cruz y uno de Federico Valverde, Bielsa se presentó en conferencia de prensa para hablar con más de 30 periodistas. Al ser consultado sobre si estaba conforme con las transiciones de defensa a ataque de su equipo, el DT expresó: "No es algo que lo hayamos trabajado”.