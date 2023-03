Video: la exquisita asistencia de Enzo Fernández que terminó en gol del Chelsea

El volante campeón del mundo sigue demostrando toda su calidad en la mejor liga del mundo.

Enzo Fernández sigue dando que hablar en Inglaterra y este sábado volvió a evidenciar su clase en Inglaterra. Dio una asistencia exquisita para que el Chelsea se pusiera al frente del marcador 2 a 1 ante Leicester City por la Premier League.

Enzo, que fue una de las figuras de los "Blues" en el encuentro de la pasada semana frente al Borussia Dortmund por los octavos de final de la UEFA Champions League, sigue justificando su transferencia récord al equipo londinense. En un duro choque de visitante, el volante campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar hizo su gala de su categoría.

La impresionante asistencia de Enzo Fernández para el gol del Chelsea

En el estadio King Power, el equipo conducido por Graham Potter se había puesto en ventaja a los 11 minutos gracias al lateral inglés Ben Chilwell. Si bien tuvo portunidades de ampliar el resultado, los locales llegaron a la igualdad con el gol de Patson Daka.

Pero la tranquilidad para el Leicester no duraría demasiado, ya que el Chelsea iría con todo y conseguiría otra vez ponerse al frente rápidamente. A los 50, cuando se jugaba el quinto minuto de adición, Enzo recibió sólo a 30 metros del área y, cuando intentaron taparlo, metió un pase exquisito por encima de la defensa para Kai Havertz. El alemán, solo frente al arquero, definió de primera, también por arriba del portero, para decretar un golazo.

Tras el tanto, la primera parte acabaría con el Chelsea ganando 2 a 1 y continuando con la evolución que demostraron en Champions League. Vale recalcar que Fernández es el jugador que está al frente de las estadísticas en el rubro de toques de pelota, algo que volvió liderar en este encuentro ante Leicester.

Antes de jugar por Champion, Enzo Fernández reveló un secreto de la final del Mundial

Enzo Fernández se prepara para afrontar un difícil compromiso con el Chelsea por la UEFA Champions League y reveló un secreto sobre la final del Mundial de Qatar 2022. El volante surgido de River sorprendió a todos tras referirse a lo sucedido minutos antes del triunfo de la Selección ante Francia cuando Lionel Scaloni elegía a los que ejecutarían los penales. Los dichos de la joven estrella de la "Albiceleste" se dieron en la previa del duelo de vuelta ante el Borussia Dortmund por los octavos del torneo continental que jugará con el elenco londinense.

Si bien se destacó dentro del campo de juego en cada uno de los partidos que jugó en la Copa del Mundo, Enzo no se olvidó del remate errado en la tanda contra Países Bajos en la que Emiliano "Dibu" Martínez se lució. Por este motivo, en diálogo con Gastón Edul, el mediocampista ofensivo contó cómo influyó esto en la decisión del DT en el duelo decisivo del 18 de diciembre. Además, Fernández dio detalles de a quién era el quinto designado para patear ante los dirigidos por Didier Deschamps.

"¿Qué me iba a preguntar si erré con Holanda? Igual si me preguntaba le decía que sí. Pero ya estaba afuera. Si no había un sexto designado para patear iba yo", soltó Enzo en la entrevista brindada a TyC Sports. El entrenador argentino no lo incluyó en la lista de los primeros cinco, pero sí lo hizo con otro de sus compañeros: "Lautaro iba a patear el quinto y si el técnico quería yo pateaba el sexto".

Por otro lado, el crack que se desempeña en el Chelsea se deshizo en elogios para Emiliano Martínez, quien fue fundamental tanto en la mencionada definición como también ante los neerlandeses y en el resto del torneo: "Capaz que a la gente que no es de Argentina le cae mal, pero nosotros sabemos lo gran persona que es y que no hace nada malo para lastimar al otro".