Un jugador de la Selección Argentina dijo que noquearía a Vinicius "en diez segundos".

Un jugador de la Selección Argentina encendió la polémica en España cuando provocó a Vinicius Jr., estrella de Brasil y de Real Madrid. Si bien es histórica la rivalidad entre ambos países en el fútbol, un defensor que fue convocado por Lionel Scaloni a la Mayor levantó polvareda en Europa, antes de otro partido del "Merengue".

El protagonista es nada menos que Pablo Maffeo, lateral derecho de 27 años que se desempeña en Mallorca desde el 2021. Durante una entrevista para el podcast Indómitos TV, el español nacionalizado argentino le echó picante a la semifinal de la Supercopa Española que se viene entre el conjunto mallorquín y la "Casa Blanca". En tanto, el otro choque en busca de la final será entre Barcelona y Athletic Bilbao.

Consultado acerca de su afición por la práctica del boxeo y de la rivalidad con el crack brasileño, el ex Manchester City reconoció que una pelea con él “sería un mundo aparte, en una vida ficticia", aunque al mismo tiempo se tuvo toda la confianza: "Pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Yo ganaría, no tengo ninguna duda, lo noquearía en diez segundos...”. Incluso, el defensor recordó los cruces calientes con el ex Flamengo en los duelos anteriores y admitió que recurre a métodos extradeportivos para intentar que "Vini" no saque la diferencia dentro de la cancha: “Putearlo para ver si lo puedo sacar del partido, el pique se queda en el campo, pero a mí me gusta”.

Maffeo repudió el racismo contra Vinicius en España: "Hay que condenarlo"

Acerca de los gritos racistas y xenófobos que sufre el crack de Brasil en algunos estadios de España, el ex Stuttgart consideró que “hay cuatro tontos que están en todos lados. A Vinicius le afecta, obvio, no es agradable". Y sentenció: "Si yo voy a África y me llaman ‘blanquito de mierda’, me afectará. A él le afecta, está muy mal y hay que condenarlo. No creo que provoque para que lo insulten. Se equivoca en algunas cosas como hacemos todos, en la manera de hablarle a los jugadores o a los árbitros, pero no creo que juegue con el tema del racismo”.

Los números de Maffeo en su carrera

245 partidos oficiales.

6 goles.

1 título conseguido.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Mallorca por la Supercopa Española?

La semifinal será el jueves 9 de enero del 2025 a las 16 horas de Argentina en el King Abdullah Sports City de Jeddah, Arabia Saudita. El otro enfrentamiento en busca de la final lo jugarán Barcelona y Athletic Bilbao.