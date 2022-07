Un gigante mundial presentó a un jugador de la Selección Argentina: "Bienvenido"

Uno de los clubes más grandes del mundo presentó a un jugador de la Selección Argentina de fútbol en las redes sociales. "Bienvenido", lo recibieron.

Uno de los jugadores de la Selección Argentina de fútbol acaba de pasar en el mercado de pases a un gigante mundial, que lo presentó a pleno en las redes sociales. La explosión de "La Scaloneta" en 2021 llevó a que la actualidad de todos sus futbolistas sea seguida de cerca por los fanáticos.

En esta oportunidad se trata de Lisandro Martínez, que acaba de pasar desde Ajax hacia Manchester United por alrededor de 50 millones de euros. A través de los canales oficiales, el club inglés le dio la bienvenida al defensor de 24 años.

La gran presentación de Lisandro Martínez en Manchester United

La institución británica recibió con todo al exzaguero de Newell´s y Defensa y Justicia. Mediante Twitter, el club citó un mensaje anterior en el que confirmaba la llegada del futbolista y agregó "ahora sí". Luego, con cuatro imágenes del protagonista, añadieron: "Oficialmente, uno de nosotros". "Te queda pintada, maestro", lo felicitaron desde las cuentas en español.

"Lisandro Martínez buscará llevar su juego al siguiente nivel en Old Trafford", publicaron más tarde junto a más imágenes del zurdo y al apodo de "Licha". A los pocos minutos, "Los Diablos Rojos" postearon un breve video de Martínez con unas palabras dedicadas a los hinchas: "¡Hola, fanáticos! No puedo esperar para jugar en Old Trafford con su apoyo, por supuesto. Voy a dejar mi corazón en cada partido. Entonces, espero verlos pronto".

La primera entrevista de Lisandro Martínez en Manchester United

El defensor habló para el sitio oficial de la institución y expresó: “Es un honor unirme a este gran club. He trabajado muy duro para llegar a este momento y, ahora que estoy aquí, me esforzaré aún más”. “He tenido la suerte de ser parte de grandes equipos en mi carrera y quiero que eso continúe en Manchester United", amplió. Además, prometió "trabajar mucho" y se refirió a Erik ten Hag, a quien tuvo como técnico en Países Bajos: "Creo que con este entrenador, su cuerpo técnico y mis nuevos compañeros podremos lograrlo”.

Lisandro Martínez ya es oficialmente nuevo jugador de Manchester United.

“Quiero agradecerle a Ajax y a sus hinchas por todo el apoyo que me brindaron. Pasé un tiempo increíble allí, pero siento que este es el momento adecuado para probarme en otro entorno. Y ahora estoy en el club perfecto para hacerlo”, completó Lisandro.

Manchester United presentó a Lisandro Martínez en las redes sociales.

Lisandro Martínez a Manchester United: el defensor argentino es récord

El zurdo es muy valorado en Europa por sus cualidades en general y también por su polifuncionalidad: puede jugar de segundo central (donde suele hacerlo), de lateral izquierdo y hasta de volante de contención. Incluso, compensa la baja estatura para ser zaguero (1.75 m.) con su velocidad para cubrir los espacios amplios, la técnica para conducir con el balón y romper líneas, y la inteligencia para estar siempre bien ubicado.

Nacido el 18 de enero de 1998 en Gualeguay, Entre Ríos, "Licha" se transformará así en el defensor argentino más caro de la historia, ya que superará los 44 millones de euros que Manchester City le abonó a Valencia de España por la ficha de Nicolás Otamendi en 2015. Y firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2027.

Los números de Lisandro Martínez en la Primera División

En total a nivel clubes, el defensor jugó 180 encuentros con 9 goles anotados y 4 títulos conseguidos. Además, ganó con la Selección Argentina los trofeos de la Copa América 2021 y La Finalissima 2022.