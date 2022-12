Un diario de Australia llama a pinchar un muñeco vodoo de Messi

Fue en su cuenta de Twitter, a hora del duelo clave de octavos de final entre Argentina-Australia.

Selección Argentina: el diario The West Australian incita a sus lectores a realizar un ritual que perjudique a Lionel Messi y beneficie a su seleccionado.

El diario The West Australian mandó un insólito mensaje a sus lectores este sábado: a través de la cuenta de Twitter incita a sus lectores a realizar un ritual que perjudique a Lionel Messi y que beneficie a su seleccionado a horas del encuentro de octavos de final en el Mundial de Qatar 2022.

Las creencias religiosas y sacrificios de cualquier tipo están a la órden del día para aferrarse a la ilusión de ayudar a los seleccionados en la Copa del Mundo. En las redes sociales argentinas, por ejemplo. circuló durante los últimos encuentros del equipo argentino una práctica que consistía en escribir el nombre de un jugador rival en un papel y colocarlo en el freezer. Teniendo en cuenta los resultados ante México y Polonia, los usuarios festejaron dicho procedimiento y acoradorn seguir haciéndolo. Sin embargo, ahora los asiáticos redoblaron la apuesta con algo más fuerte.

La iniciativa del medio australiano en redes sociales contra Messi

En su perfil de Twitter, el diario The Wets Australian invita a sus habituales lectores a "clavar alfileres en un muñeco vudú de Lionel Messi en la portada del periódico del sábado para ayudar a los Socceroos a vencer a Argentina y al jugador que muchos consideran el mejor de todos los tiempos".

Sin embargo, los usuarios argentinos coparon la publicación de los oceánicos y utilizaron todo el ingenio criollo para dar vuelta el intento de perjudicar al seleccionado de Scaloni. Desde imágenes de Diego Maradona, con su famosa intervención en el Mundial de Rusia 2018, hasta la aparición del expresidente Mauricio Macri para "mufar" a los australianos.

La Selección Argentina, que viene de derrotar a Polonia 2-0 por la última jornada del Grupo C, enfrentará a Australia este sábado desde las 16, en el Estadio Ahmad Bin-Ali. Para pasar a cuartos de final el equipo argentino necesita seguir manteniendo su estilo de juego característico y no depender de cuestiones meramente supersticiosas o de rituales. Desde lo futbolístico, Scaloni no podrá contar con Ángel di María desde el inicio debido a que arrastra una molestia muscular en su pierna. Su reemplazante saldrá de Ángel Correa o Alejandro "Papu" Gómez, quien estuvo en el debut ante Arabia Saudita.