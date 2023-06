Un competidor para Garnacho: el United compró un crack por 75 millones de dólares

Manchester United busca volver a consagrarse en Premier League y compró un delantero que competirá junto a Alejandro Garnacho en un plantel lleno de figuras.

Manchester United se prepara con todo para la próxima temporada y cerró un fichaje top: Mason Mount, de buena actuación en el Mundial de Qatar 2022, llega desde el Chelsea para pelearle el puesto a Alejandro Garnacho. El delantero iba a ser tenido en cuenta por Mauricio Pochettino en los "Blues", pero decidió marcharse.

La última temporada de los "Red devils" no fue soñada ni lo que habían imaginado. Si bien lograron consagrarse campeones de la FA Cup tras vencer al Newcastle, no haber luchado hasta el final en la Premier League y no haber avanzado en torneos internacionales fue una decepción ante la calidad futbolística del plantel. Y ahora, de cara al futuro, empezó a armarse con figuras de peso.

La compra multimillonaria del Manchester United

Según informó el prestigioso diario inglés The Athletic, "el Manchester United llegó a un acuerdo con el Chelsea para fichar a Mason Mount por un valor de hasta 60 millones de libras”, lo que da 75 millones de la nomeda estadounidense. Aunque no se revelaron las cifras, firmará un contrato hasta junio de 2028.

Aunque la última temporada del Chelsea fue pésima, ya que ni siquiera logró clasificar a UEFA Conference League, la idea del equipo londinense era que el delantero de 24 años continuara en la institución y hasta renovarle el vínculo, que finalizaba en junio de 2024. Incluso, dentro del profundo recambio que habrá en el plantel, con la salida de hasta nueve jugadores, Pochettino lo había señalado como un futbolista importante para el proyecto.

Mount llega al Manchester United desde el Chelsea.

Sin embargo, Mount, que hizo su debut en 2019, optó por cambiar de aire y nada más ni nada menos que al "United", el equipo que más torneos locales ganó en Inglaterra. Allí deberá pelear el puesto con varios jugadores, entre los que se destacan el argentino Garnacho, el brasileño Antony, Jadon Sancho, Anthony Elanga y Marcus Rashford.

En sus cuatro campañas con Chelsea, el jugador que puede ocupar cualquiera de los extremos disútó 195 encuentros con la camiseta del club de Londres, en los que marcó 33 goles y brindó 37 asistencias. Además, fue partícipe de la consagración del equipo en la temporada 2020-2021 de la UEFA Champions League.

La inesperada decisión del DT de Manchester United con Garnacho: "Histórica"

El entrenador de Manchester United, Erik ten Hag, tomó una decisión inesperada con Alejandro Garnacho. El extremo de 18 años de la Selección Argentina es una de las grandes apuestas de uno de los gigantes de Inglaterra de cara a la temporada 2023-2024, por lo que determinaron que el juvenil permanezca en el club al menos por una campaña más. Sin embargo, lo que llamó la atención en la prensa deportiva británica no fue ello, sino que la intención del director técnico neerlandés es darle la histórica camiseta número 7 al atacante nacido en Madrid (España).

Se trata de un dorsal especial y "pesado" en la institución, dado que a lo largo de las épocas lo han vestido varios ídolos como David Beckham, Eric Cantona, George Best y Cristiano Ronaldo, entre otros. Además, la utilizaron jugadores que no alcanzaron el mismo relieve que ellos en "Los Diablos Rojos", como por ejemplo Ángel Di María, Michael Owen y Bryan Robson.

De esta manera, Garnacho abandonaría la remera número 49 para tomar la 7 del United, que por ahora está vacante. A la espera de los refuerzos en el mercado de pases que se avecina, uno de los colosos británicos afrontará en la siguiente temporada la Premier League, la Champions League y la FA Cup, entre otros torneos.