Un campeón del mundo del 86 se metió en la polémica de Riestra y destrozó a Spreen: "El intruso"

Un campeón del mundo del 86 se metió en la polémica y destrozó a Spreen

Luego de que el escandaloso debut de Spreen en Deportivo Riestra generase polémica en todo el fútbol local, un referente histórico de la Selección Argentina alzó la voz y no se guardó nada. De hecho, es uno de los exfutbolistas que gritaron campeón en el Mundial de México 1986 que la "Albiceleste" ganó de la mano de Carlos Salvador Bilardo. Por supuesto, teniendo en cuenta su trascendencia y el debate que explotó por esta situación, las palabras que utilizó no pasaron para nada desapercibidas y fueron por demás fuertes.

Se trata de Jorge Valdano, quien a través del Diario El País de España, expuso su opinión al respecto en la que coincidió con otros jugadores que también consiguieron el trofeo más preciado. Es el caso de Rodrigo De Paul o Leandro Paredes, quienes al ser consultados sobre el tema también fueron tajantes mostrándose completamente en contra. Esta vez, quien rompió el silencio fue el exhombre del Real Madrid a través de un contundente editorial en el mencionado medio.

"El intruso sólo jugó un minuto con el número 47 en la espalda y sin tocar la pelota, pero de titular. Un compañero pegó una patada nada comercial para detener el partido y hacer el cambio. Una pena que la patada no la haya recibido el streamer, que se fue aplaudido una vez cumplimentada esa falta de respeto al fútbol", lanzó Valdano en un mensaje por demás picante acerca de la acción que marcó el final de la presencia del youtuber en el verde césped.

Por otro lado, el campeón del mundo fue aún más explícito y agregó: "Cagarse en el fútbol puede llegar a ser un éxito sin precedentes porque hay al menos unos 250 millones de idiotas interesados en acompañar el acontecimiento contribuyendo al suceso. 24 horas más tarde y dando muestras de su dignidad deportiva, el Club Deportivo Riestra pidió perdón públicamente. Gente seria". Cabe destacar que desde el "Malevo" lanzaron un comunicado que no calmó las aguas, sino que generó aún más controversia.

Jorge Valdano opinó sobre el debut de Spreen en la Primera de Deportivo Riestra

La durísima respuesta de Scaloni en la Selección Argentina por lo de Spreen

Lionel Scaloni habló en la previa del duelo entre la Selección Argentina y Paraguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que el conjunto guaraní ganó por 2 a 1. El DT se refirió a los detalles previos del compromiso que luego tuvo la "Albiceleste" contra los comandados por Gustavo Alfaro, pero su respuesta más llamativa fue la que dio sobre la gran polémica de la semana. El debut del streamer Spreen en la Primera División de Deportivo Riestra trajo controversia y el campeón del mundo no se guardó nada a la hora de opinar.

"Hay que ser lo más sincero posible. Imagino que todo el mundo habrá pensado lo que yo pienso. Tengo guardado mi debut en Primera División como uno de los mejores momentos de mi vida...", comenzó el director técnico al respecto. "El Comité de Ética va a trabajar sobre esto y espero por favor que no vuelva a suceder, por el bien del fútbol. Sin faltar el respeto a nadie, no tiene que volver a suceder. Los que han hablado dijeron que no tiene que volver a pasar y espero así sea", soltó el estratega de 46 años en el predio de Ezeiza.