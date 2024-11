La durísima respuesta de Scaloni en la Selección Argentina por lo de Spreen: "Por favor"

Lionel Scaloni habló en la previa del duelo entre la Selección Argentina y Paraguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El DT se refirió al primer cruce que tendrá la "Albiceleste" contra los comandados por Gustavo Alfaro, pero su respuesta más llamativa fue la que dio sobre la gran polémica de la semana. El debut del streamer Spreen en la Primera División de Deportivo Riestra trajo controversia y el campeón del mundo no se guardó nada a la hora de opinar.

"Hay que ser lo más sincero posible. Imagino que todo el mundo habrá pensado lo que yo pienso. Tengo guardado mi debut en Primera División como uno de los mejores momentos de mi vida...", comenzó el director técnico al respecto. "El Comité de Ética va a trabajar sobre esto y espero por favor que no vuelva a suceder, por el bien del fútbol. Sin faltar el respeto a nadie, no tiene que volver a suceder. Los que han hablado dijeron que no tiene que volver a pasar y espero así sea", soltó el estratega de 46 años en el predio de Ezeiza.

Con respecto al posible equipo que utilizará Scaloni en el duelo ante Paraguay, el único detalle que brindó al respecto es que será similar al que goleó a 6 a 0 a Bolivia en el Estadio Más Monumental. "Va a ser bastante similar al del último partido. Será un encuentro dificilísimo ante un rival que está en un buen momento", esbozó el entrenador sobre la formación.

De esta manera, se espera que Emilliano "Dibu" Martínez vuelva al arco en lugar de Gerónimo Rulli y los 10 restantes se mantengan tal cual salieron al verde césped: Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

La lista Lionel Scaloni en la Selección Argentina vs. Paraguay y Perú

Arqueros : Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.



: Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli. Defensores : Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez y Nicolás Tagliafico.



: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez y Nicolás Tagliafico. Volantes : Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz.



: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz. Delanteros: Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Paraguay y Perú por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán acción el próximo jueves 14 de noviembre, cuando enfrenten en condición de visitante a Paraguay. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Defensores del Chaco, a partir de las 20:30 de nuestro país mientras que cinco días después, la "Albiceleste" recibirá a Perú en La Bombonera desde las 21. En caso de que se den algunos resultados, el combinado nacional podría sellar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el segundo compromiso a disputarse en la cancha de Boca Juniors.