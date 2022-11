Tucu Correa, el nuevo "tocado" que desespera en la Selección Argentina

Joaquín "Tucu" Correa presentó una molestia física y generó otro problema para la Selección Argentina de Lionel Scaloni de cara al debut en el Mundial de Qatar 2022 del próximo domingo 20 de noviembre.

Joaquín Correa terminó el partido contra Emiratos Árabes con una molestia física y preocupa a Lionel Scaloni de cara al inicio del Mundial de Qatar 2022. El delantero de la Selección Argentina, que convirtió un tanto en la goleada en el amistoso internacional previo al debut, venía de recuperarse de una lesión y encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico. Para colmo, hay otros futbolistas "tocados" que están en duda para lo que será el primer encuentro del torneo.

El próximo 22 de noviembre desde las 07:00, la "Albiceleste" se medirá ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C y el atacante campeón de la Copa América en 2021 y la Finalissima ante Italia no tiene la presencia asegurada. Un dolor en una de sus rodillas generó inquietud dentro del elenco nacional y, seguramente, le harán los estudios pertinentes para determinar qué le sucedió. Cabe destacar, que viene de rehabilitarse de una dolencia en el tendón de su rodilla izquierda.

Si bien lo que tiene el jugador del Inter no pone en riesgo su participación en el resto de la Copa del Mundo de la FIFA, sí alertó al cuerpo médico de la "Scaloneta" que tiene respiro. Es que Marcos "Huevo" Acuña, Cristian "Cuti" Romero y Nicolás González son los principales afectados y temen que no estén en las mejores condiciones. Los tres arrastran distintos problemas musculares, por lo que todo dependerá de lo que decida el DT antes de que comience el Mundial, ya que existe la posibilidad de que los reemplace con futbolistas que formaron parte de la primera nómina de 55 integrantes presentada a comienzos del mes de noviembre.

"Ellos son bastante grandecitos para saber si están en condiciones o no. Todavía tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero no puedo decirlo al 100%, pero tenemos tiempo. Por suerte, o mala suerte, podemos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad", fue lo que afirmó Lionel Scaloni en diálogo con los medios presentes en Qatar luego de la goleada ante Emiratos Árabes y transmitió la preocupación que sufre desde su lugar.

Qué lesión tienen Acuña, Nico González y Cuti Romero

Marcos Acuña: el defensor del Sevilla de España arrasta una pubalgia crónica que no es nada sencilla de curar, salvo por una operación que lleva casi un mes de recuperación. Sin embargo, el exjugador de Racing disputó 45 minutos ante el conjunto asíatico y se lo vio correr sin problemas, incluso asistiendo de manera brillante a Ángel Di María.

Nicolás González: el mediocampìsta de la Fiorentina se había retirado lesionado el 23 de octubre en el partido de Serie A frente al Inter con un dolor en el isquiotibial. Si bien su club anunció en aquel momento que los resultados no arrojaban ninguna lesión, el exjugador de Argentinos Juniors no volvió a disputar ningún encuentro desde entonces con el equipo italiano y esa sería una de las pricipales razones por las que podría llegar a ser sustituido de la lista.

Cristian Romero: el "Cuti", que no estuvo convocado para el partido frente a Emiratos Árabes, sufrió una distensión muscular a inicios de noviembre y se perdió los dos últimos partidos del Tottenham por Premier League. Sin embargo, su situación es distinta a los dos casos anteriores ya que, desde que se sumó a la concentración en Abu Dabi, entrenó con total normalidad y no correría riesgo su participación en Qatar 2022.