Sorpresa por lo que hizo Dibu Martínez en el último día del 2024.

Sorpresa por lo que hizo Emiliano "Dibu" Martínez desde Inglaterra, en el último día del 2024. El arquero de la Selección Argentina y de Aston Villa repasó en su cuenta oficial de Instagram (@emi_martinez26) lo que fue su gran 2024 junto a la familia en el club de Birmingham en Inglaterra. Sin embargo, se equivocó de año en la publicación en el feed y hasta sufrió las cargadas de Rodrigo De Paul.

Es que el guardavalla marplatense de 32 años, surgido en Independiente, posteó imágenes de lo que significó esta temporada a nivel familiar junto a su esposa Mandinha y a los hijos Santino (6) y Ava (3). También aparecen su papá Alberto y su hermano Alejandro, entre otros seres queridos. Lo curioso es que allí el portero escribió "12 fotos del 2025", cuando en realidad fue el 2024.

"Está bien, viví en el año que quieras", le comentó De Paul burlándose de él. Al instante, aparecieron los seguidores de "Emi" para defenderlo con comentarios como "si el Dibu dice que es 2025, es 2025 gente", mientras que otros redactaron a modo de broma "bienvenido 2026" y "el que es campeón del mundo vive en el año que quiere...". Como sea, Martínez terminó otra campaña impresionante: debutó en la Champions League, fue bicampeón de América con la Selección Argentina, es líder en las Eliminatorias sudamericanas, fue elegido el mejor arquero del mundo otra vez y hasta se llevó el premio Olimpia de Oro.

El error en el año de Dibu Martínez y las cargadas de De Paul.

El gran año de Dibu Martínez: cuántos premios ganó durante 2024

Además, el arquero en el plano individual, tuvo un gran año donde consiguió tres premios, demostrando que es el mejor arquero del mundo en la actualidad. El "Dibu" compartió junto al piloto argentino Franco Colapinto que estuvo corriendo en la Fórmula 1 con Williams, el premio Olimpia de Oro como los mejores deportistas argentinos de 2024, durante la ceremonia de la entrega de los galardones que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD). Por otra parte, fue galardonado con el Premio Yashin como el mejor arquero del mundo, en la ceremonia del Balón de Oro por segunda vez consecutiva. El arquero, que había ocupado el puesto 18° en la votación por el Balón de Oro, superó en la competencia a destacados rivales como Andriy Lunin, Diogo Costa, y Gianluigi Donnarumma.

Finalmente, también recibió el premio The Best a mejor arquero por segunda vez en su carrera. Con ese premio, el "Dibu" se convirtió en el arquero más ganador de The Best, ya que también se lo había quedado en el 2022, producto de su actuación en el Mundial de Qatar con la Selección argentina. El arquero argentino también estuvo incluido en el equipo del año y concluyó una notable campaña profesional.

