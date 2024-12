Sorpresa por la impensada foto en la que aparece Dibu Martínez.

Emiliano "Dibu" Martínez fue noticia nuevamente en las redes sociales con una imagen que no tardó en hacerse viral. La misma refleja lo que el campeón del mundo con la Selección Argentina logró bajo los tres palos con sus atajadas con el paso de los años y no sólo con la "Albiceleste", sino también con el Aston Villa de Inglaterra. Es que el marplatense integra un selecto grupo de futbolistas junto a otros colegas que también se destacan en el verde césped.

El arquero del combinado nacional es el titular en el 11 ideal del 2024 de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). De esta manera, suma un nuevo logro en este año en que a nivel nacional obtuvo el Premio Olimpia de Oro, además del premio The Best de la FIFA y el Trofeo Yashin por segunda vez en su carrera. A su vez, se conocieron los 10 jugadores restantes que completan el equipo.

La defensa la integran el español Dani Carvajal, el portugués Rubén Dias, el alemán Antonio Rudiger y el canadiense Alphonso Davies. El mediocampo tiene como protagonistas a Rodri -del Manchester City-, el volante inglés del Real Madrid, Jude Bellingham y el ya retirado teutón con pasado en el "Merengue", Tony Kross. Por último, la delantera está compuesta por tres atacantes: Erling Haaland, Lamine Yamal y Vinicius Jr. De esta manera, el brasileño y el arquero de la Selección Argentina son los únicos dos sudamericanos que forman parte de este 11 ideal.

El arquero de la Selección Argentina forma parte del 11 ideal de la IFFHS.

Los números de Emiliano "Dibu" Martínez en su carrera

Clubes : Oxford United; Arsenal; Sheffield Wednesday; Rotherham; Wolverhampton; Getafe de España; Reading y Aston Villa de Inglaterra.

: Oxford United; Arsenal; Sheffield Wednesday; Rotherham; Wolverhampton; Getafe de España; Reading y Aston Villa de Inglaterra. Partidos jugados : 377.

: 377. Goles recibidos : 420.

: 420. Vallas invictas : 140.

: 140. Títulos: Community Shield 2014, 2015 y 2020; FA Cup 2015, 2017 y 2020 con el Arsenal; Copa América 2021 y 2024; Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

El gran año del Dibu Martínez: cuántos premios ganó durante 2024

Además, el arquero en el plano individual, tuvo un gran año donde consiguió tres premios, demostrando que es el mejor arquero del mundo en la actualidad. El "Dibu" compartió junto al piloto argentino Franco Colapinto que estuvo corriendo en la Fórmula 1 con Williams, el premio Olimpia de Oro como los mejores deportistas argentinos de 2024, durante la ceremonia de la entrega de los galardones que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD). Por otra parte, fue galardonado con el Premio Yashin como el mejor arquero del mundo, en la ceremonia del Balón de Oro por segunda vez consecutiva. El arquero, que había ocupado el puesto 18° en la votación por el Balón de Oro, superó en la competencia a destacados rivales como Andriy Lunin, Diogo Costa, y Gianluigi Donnarumma.

Finalmente, también recibió el premio The Best a mejor arquero por segunda vez en su carrera. Con ese premio, el "Dibu" se convirtió en el arquero más ganador de The Best, ya que también se lo había quedado en el 2022, producto de su actuación en el Mundial de Qatar con la Selección argentina. El arquero argentino también estuvo incluido en el equipo del año, y cierra este 2024 lleno de trofeos y logros junto a su familia, dejando en claro que lo más importante siguen siendo ellos.