Selección Argentina de oro: las Kamikazes campeonas de beach handball en los World Games

Orgullo argentino en beach handball: las Kamikazes se quedaron con el oro en China

Este martes 12 de agosto, la Selección Argentina de beach handball (handball de playa) -más conocidas como Las Kamikazes- hicieron historia en Chengdu, China, en el marco de los World Games (Juegos Mundiales) 2025. En este certamen internacional, que se lleva a cabo cada cuatro años, se desarrollan disciplinas que no son parte de los Juegos Olímpicos y una de ellas es donde se consagró el equipo comandado por Leticia Brunati en un partidazo. Si bien les tocó sufrir hasta el final, el combinado nacional se impuso ante un rival ya conocido y consiguió el objetivo principal: ser campeonas y ganar la medalla de oro.

En esta ocasión, el certamen internacional tuvo lugar tres años después de la última edición -en Estados Unidos- debido a que la pandemia por Covid-19 lo aplazó por varios meses. Por este motivo, los deportistas tuvieron menos tiempo para prepararse, pero nunca desviaron la mira de lo que buscaban. Principalmente el Seleccionado de nuestro país que no dejó dudas y se impuso por 2 a 1 (14-20; 22-12 y 7-2 en los shoot-out) para quedarse con la máxima presea.

Las Kamikazes, la Selección Argentina de beach handball, ganaron la medalla de oro en los World Games

Las teutonas, ganadoras de los dos últimos mundiales del mencionado deporte, eran las campeonas defensoras del título que consiguieron en 2022 y no pudieron defenderlo porque se encontraron con las argentinas que quedaron en la historia. Claro que no fue nada fácil, ya que perdieron el primer parcial y tuvieron que revertir la historia para quedarse con la medalla de oro. Sin embargo lo lograron y se consagraron en un estadio por demás lleno que no se perdió el espectacular cierre del torneo.

Las Kamikazes ocuparon un lugar en el Grupo B y dejaron en el camino a tres rivales complicados ganándoles a todos por 2 a 0. Portugal, Croacia y el local, China, fueron las víctimas del elenco argentino que avanzó con comodidad a cuartos de final para luego enfrentarse al elenco de Vietnam, a quienes también vencieron con el mismo resultado. Ya en semifinales eliminaron a España (2-1) en un cruce aún más reñido que terminó en los shoot-out, pero igualmente se adjudicaron la victoria para pasar al duelo decisivo.

Las Kamikazes siguen haciendo historia en el beach handball

Si bien el logro conseguido es el más importante de la historia de este deporte en nuestro país, no es el primero que se consigue en un corto lapso de tiempo que no sólo incluye a los World Games. En dicha competencia sumaron una medalla de plata en Wroclaw (Polonia) 2017 y una de bronce en Birmingham (Inglaterra) 2022. Este año llegó la dorada para sumar un nuevo logro al palmarés que cuenta con un subcampeonato mundial obtenido en 2024 tras perder justamente contra Alemania.

El plantel de Las Kamikazes: la Selección Argentina de beach handball que consiguió el oro en los World Games