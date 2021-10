Se conocieron detalles del calvario familiar que atraviesa Lionel Scaloni: "En una clínica"

El entrenador de la Selección Argentina encendió las alarmas. En el mediodía del viernes, Esteban Edul reveló las razones por las que Lionel Scaloni se encuentra pasando un momento difícil a nivel familiar.

La noticia cayó como un balde de agua fría en la cabeza de los hinchas argentinos. "No quiero saber más nada, me quiero ir", lanzó Lionel Scaloni en conferencia de prensa y luego de ganarle a Perú por 1 a 0, en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El DT adujo problemas personales de los cuales no mencionó detalles, aunque en las últimas horas fue Esteban Edul el encargado de informar la situación familiar que padece este protagonista y sus seres queridos.

En la mesa de F12, programa conducido por Mariano Closs en ESPN, Esteban Edul explicó a grandes rasgos el escenario que padece Scaloni y cómo sus colaboradores intentaron ayudarlo en el predio de la AFA en Ezeiza: "Me contaron dos cosas: se aflojó después del partido, antes de las competencias trató de tener otra postura. Después que, dos días antes del partido, organizaron algo para distraerlo, jugar al fútbol y pasarla bien".

"Él tiene, sin entrar en grandes detalles, dos familiares con problemas de salud importantes que lo tienen preocupado", agregó Esteban Edul, quien ya había deslizado algunas razones del malestar del DT en su cuenta de Twitter: "Lionel Scaloni y su familia están atravesando un mal momento por unos problemas de salud de su entorno hace semanas. Inclusive durante la Copa América y semanas posteriores. Cuando dijo 'ahora no me interesa el Mundial' fue por eso. De hecho pasó días en una clínica post Brasil".

Las declaraciones de Scaloni que sorprendieron a los hinchas

Nada hizo pensar que luego del triunfo ante Perú, Lionel Scaloni abriera su corazón para contarle al pueblo argentino su problema personal. Sin embargo, con la frontalidad que lo caracteriza, el entrenador expresó: "Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, que hace mucho tiempo no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial. Me quiero ir. Fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada".

En cuanto a la Selección Argentina, su próximo partido será el 16 de noviembre ante Uruguay, en el estadio Campeón del Siglo (Peñarol). En caso de conseguir los tres puntos, se alcanzará un gran porcentaje del objetivo que es clasificar a la próxima Copa del Mundo en Qatar. También se espera el fallo de FIFA sobre el encuentro suspendido ante Brasil: si se le da el triunfo a los "albicelestes", el boleto al Mundial estará prácticamente obtenido.