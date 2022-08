Scaloni habló de la charla que tuvo con Messi cuando asumió en la Selección Argentina: "Muy natural"

Lionel Scaloni reveló los detalles de lo que fue su primera charla con Lionel Messi luego de asumir en la Selección Argentina en 2018.

Lionel Scaloni reveló los detalles de la primera charla que tuvo con Lionel Messi cuando asumió en la Selección Argentina. El DT de la "Albiceleste" no se guardó nada de aquel momento que sin dudas fue importantísimo para lo que vino después en su ciclo. Además, Pablo Aimar, ídolo de la "Pulga" y compañero de cuerpo técnico del entrenador, también participó de la llamada para que el mejor del mundo se calce nuevamente la 10.

El elenco nacional ganó poco tiempo después la Copa América del 2021 y la Finalissima en 2022. Desde el arribo de Scaloni y compañía, el equipo tuvo una muy buena presentación en el mencionado certamen continental del 2019 y de a poco se formó para ser un equipo sólido a poco del Mundial de Qatar 2022. La base fue aquel diálogo que tanto el creador de la "Scaloneta" como su máxima figura tuvieron en 2018, del que el propio estratega habló en ESPN.

"Después de Rusia lo llamamos con Pablo (Aimar) desde Valencia para decirle que íbamos a asumir interinamente. Era el capitán de la Selección con Masche y tocaba que se entere por boca nuestra. Fue todo natural. Cuando nos quedamos definitivamente decidió volver, estaba a disposición y que si lo convocábamos venía", sostuvo Lionel Scaloni sobre el contacto que tuvo con Messi tras su arribo a la "Albiceleste".

Por otro lado, el DT destacó lo que significa la camiseta del Seleccionado para Lionel: "Demuestra amor por jugar con la camiseta de la Selección Argentina de la misma manera que lo ven adentro de la cancha. Todo eso, las ganas de ganar por él, es por todo lo que demuestra". No quedan dudas de esto, y el propio Leo lo dejó bien en claro en cada encuentro que disputó y en su alegría por los títulos obtenidos junto a sus compañeros.

Lionel Scaloni, tajante sobre los convocados de la Selección para Qatar

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, sostuvo que no puede afirmar que su equipo va a ganar el Mundial porque "sería una mentira" y, además, agregó: "hay como diez candidatos a quedarse con el título en Qatar". En una charla con ESPN, Scaloni añadió que los jugadores que estarán en la lista saldrán "de los que estuvieron con nosotros hasta ahora. Siempre son 26, 27, 28 o 29, y como faltan más de tres meses hay que ver que pasa con los lesionados".

Con respecto a lo que ocurra en este tiempo, Scaloni agregó que Lionel Messi siempre mostró "predisposición" y, por otro lado, añadió que "La selección no te da poder económico, sino ganas de que te vea tu familia y que ve que representás a tu país". En este punto, destacó: "Por eso, personalmente, y aunque ya está instalado, no me gusta cuando hablan de la Scaloneta y si pudiera obviarlo, lo haría".