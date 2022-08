Lionel Scaloni, tajante sobre los convocados de la Selección para Qatar: "Hasta ahora"

Scaloni, por otro lado, también le tiró flores a Lionel Messi por su predisposición y reveló cuántos son los jugadores que llevará al Mundial.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, sostuvo que no puede afirmar que su equipo va a ganar el Mundial porque "sería una mentira" y, además, agregó: "hay como diez candidatos a quedarse con el título en Qatar". El torneo será en diciembre de este año.

Bajo el mismo concepto, en una charla con ESPN, Scaloni añadió que los jugadores que estarán en la lista saldrán "de los que estuvieron con nosotros hasta ahora". En este punto, agregó: "Siempre son 26, 27, 28 o 29, y como faltan más de tres meses también hay que ver que pasa con los lesionados", aclaró.

Con respecto a lo que pueda ocurrir a lo largo de estos meses, Scaloni agregó que Lionel Messi siempre mostró "predisposición" y, por otro lado, añadió que "la selección no te da poder económico, sino ganas de que te vea tu familia y que ve que representás a tu país". En este punto, destacó: "Por eso, personalmente, y aunque ya está instalado, no me gusta cuando hablan de la Scaloneta y si pudiera obviarlo, lo haría".

Por otro lado, con respecto a lo que puede llegar a ocurrir en noviembre, Scaloni señaló que "de los res rivales que tenemos en el Grupo C lo que puedo decir es que Arabia Saudita podría ser el de más dificultades por lo que significa el debut. Después, a México siempre sabemos que nos complica, y Polonia es el adversario europeo que cuenta con jugadores de, por ejemplo, la categoría de Robert Lewandoski". Finalmente, confesó que "desde joven" estuvo "del lado del pensamiento del entrenador. Salvo cuando tenía que ir al Mundial de Alemania 2006 y José Pekerman me aclaró que si en Deportivo La Coruña jugaba poco, me iba a quedar afuera. Entonces pasé a West Ham para jugar de lateral derecho y me terminó llevando".

A su vez, esta misma tarde, Scaloni recibió la noticia de que el defensor argentino Marcos Senesi se convirtió hoy en nuevo jugador del Bournemouth de Inglaterra, luego de firmar su contrato y ser presentado en la página oficial del club. Senesi, de 25 años, procedente del Feyenoord de Países Bajos, acordó un vínculo por cuatro temporadas y aunque el monto total de la transferencia no fue revelado por la institución inglesa, la cifra rondaría los 15 millones de euros. El traspaso de Senesi al Bournemouth significa una buena noticia para San Lorenzo, club donde se formó el futbolista, porque recibirá aproximadamente 1,2 millones de euros en concepto de plusvalía, y 675 mil euros por mecanismo de solidaridad.