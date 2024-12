La Roma decidió sobre el futuro de Paulo Dybala y un club poderoso avanza por él.

La temporada de Paulo Dybala no viene siendo la esperada en AS Roma y las novedades no son las mejores para el campeón del mundo con la Selección Argentina. En las últimas horas, los dueños del club italiano decidieron poner a "La Joya" en una lista de prescindibles y un equipo grande ya se interesó para tenerlo.

Según reveló el prestigioso diario La Gazetta dello Sport, la familia Friedkin, dueña de la institución en la capital italiana, tiene planeado realizar una depuración del plantel debido a bajos rendimientos y uno de los que dejaría el equipo en enero del 2025 (mitad de temporada) sería el ex Instituto de Córdoba.

Si bien Dybala tiene contrato con Roma hasta junio del 2025, con opción a renovar un año más si cumple una cierta cantidad de partidos, lo cierto es que no es prioridad para los directivos y lo ubicaría como transferible. Por este motivo, en Europa sorprendió la noticia y varios clubes pusieron atención sobre la posibildiad de contar con el zurdo a bajo costo.

El equipo interesado en Dybala para el 2025

Medios italianos informaron que, luego de que se supiera la situación de Paulo con los romanos, Galatasaray de Turquía se interesó rápidamente y hasta le habrían hecho saber su deseo de contar con él a partir de enero. Incluso, los mismo medios eurpeos señalaron que, en caso de no llegar a un acuerdo, la dirigencia turca intentará ofrecerle un precontrato para que arribe como jugador libre a mitad de año. Allí compartiría el plantel con su compatriota Mauro Icardi.

Vale recordar que el conjunto de Estambul ya lo había buscado en 2022 al surgido en Instituto cuando se fue de Juventus. En se momento, el talentoso mediapunta ya tenía todo encaminado con el club romano y finalmente Galatasaray no pudo concluir su deseo, aunque ahora todo distinto y podrían cumplirlo.

Los números de Dybala en Roma en esta temporada

Partidos: 18.

Goles: 2.

Asistencias: 1.

Las sorpresas que prepara Scaloni en la Selección del fútbol argentino

La Selección Argentina finalizó el 2024 con la vara alta una vez más y para el futuro cercano podría haber sorpresas en el plantel. Es que el entrenador tiene en el radar a dos jugadores del fútbol argentino que serían parte de próximas convocatorias de las Eliminatorias Sudamericanas. Scaloni siempre dejó en claro que ningún futbolista debía relajarse, a pesar de haberse consagrado campeones de todas las competiciones que disputaron desde el 2021 hasta la fecha.

En los últimos meses, el cuerpo técnico amplió la base del seleccionado con nombres nuevos como Nico Paz, Valentín Castellanos y Julio Soler, entre otros, y parece que habrá otras incorporaciones. Según informó este sábado DSports Radio, Scaloni viene siguiendo muy de cerca a Valentín Gómez y Kevin Lomónaco, dos de los mejores defensores y de los más destacados en general que tuvo el torneo local criollo durante todo el 2024.

Tanto el zaguero de Vélez como el de Independiente tienen la buena consideración del DT campeón del mundo y de sus ayudantes, por lo que no sería descabellado que sean incluidos en alguna de las próximas citaciones por fecha FIFA. Cabe recalcar que, en los últimos partidos, Argentina convivió con dolores de cabeza en la zona defensiva, ya que Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez tuvieron lesiones que los obligaron a perderse partidos oficiales con la "Albiceleste".

Por el buen rendimiento que vienen teniendo en el fútbol doméstico, Gómez y Lomónaco también están siendo observados desde Europa, aunque en el caso del último, todo indica que continuará en el "Rojo", ya que el club comprará una parte de su pase a Bragantino de Brasil.