Sampaoli contó la verdad sobre su relación con Messi: "Él sabe"

El entrenador, que se encuentra sin club en la actualidad, detalló su vínculo con el crack rosarino durante su paso al frente del seleccionado.

El exentrenador de la Selección Argentina Jorge Sampaoli habló este martes de cómo fue su relación con Lionel Messi y sobre lo que fue su fallido paso por el equipo nacional. Además, analizó cómo llega el equipo de Lionel Scaloni al Mundial de Qatar 2022 y la dificultad para elegir los candidatos a quedarse con el trofeo mundialista.

En diálogo con el programa radial Los Tenores de ADN Deportes de Chile, el entrenador de 62 años detalló cómo fue el vínculo que tuvo con Messi mientras estuvo al frente del seleccionado argentino. "Dirigir a Messi es dirigir a un genio, es una persona que está por encima de todos. Él sabe hasta cuándo va a perder y cuando va a ganar”, comenzó diciendo el oriundo de Casilda, Santa Fe.

Si bien los rumores indicaron que durante el Mundial de Rusia 2018 la relación con el plantel fue caótica, Sampaoli reconoció virtudes en el crack rosarino. "Con dos miradas, te da un parámetro de lo que está pasando. Es un líder silencioso, pero que entiende lo que va a pasar: él sabe cuando el equipo que se preparó no tiene ninguna posibilidad de ganar, él sabe, más allá de sus capacidades técnicas y sus capacidades de lectura de juego. Por eso es un genio”, manifestó el ex-DT Sevilla de España.

Además, opinó a cerca del nivel que viene demostrando Argentina desde la llegada de Scaloni y lo comparó con su experiencia en el seleccionado de Chile en Brasil 2014. "En Chile tuvimos un proceso de identificación, en el resto no, hay muy poco tiempo de trabajo. No me animo a decir quién puede ser campeón. Argentina está bien, en un momento bueno, con un nivel de confianza que les puede permitir tener un buen Mundial. Que lo puedan ganar es muy difícil de pronosticar“, comentó el entrenador que se encuentra sin trabajo tras su paso por el Olympique de Marsella.

Sampaoli y los rumores que lo vinculan a la Selección de Brasil

Hace algunas semanas, el nombre del exentrenador de Santos y Atlético Mineiro comenzó a sonar fuerte como el posible susesor de Tite luego de que finalice su proceso tras el Mundial de Qatar. Ante la consulta de los periodistas chilenos, Sampaolí confesó: "Son todas conjeturas para llenar un espacio. No tuve ni acercamientos ni hablé con nadie”.

Para finalizar, el casildense hizo un resumen de su paso por la liga brasileña y analizó por qué cree que sonó para dirigir a la "Verdeamarelha". "Tuve dos años continuados muy buenos en Brasil, en uno de los torneos más competitivos del mundo, con siete u ocho equipos peleando el título. Demostrar mi forma de juego mostró expectativas, tengo dos hijos brasileños, quizá a alguien se le ocurrió eso, pero no ha habido conversaciones“,