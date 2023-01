Salió campeón del Mundo y jugó como Maradona en el '90: "Tobillo inyectado"

El futbolista de la Selección Argentina que reveló que jugó el Mundial de Qatar 2022 lesionado como Diego Maradona en Italia 1990. "Tenía el tobillo inyectado con analgésicos", detalló.

Uno de los 26 jugadores de la Selección Argentina que fueron campeones en el Mundial de Qatar 2022 reveló que jugó el torneo lesionado, al mejor estilo Diego Maradona en Italia 1990. Si bien el equipo dirigido por Lionel Scaloni se consagró en la final frente a Francia en el Estadio Lusail de Doha, uno de sus jugadores aseguró en Europa que disputó la Copa del Mundo sin haber estado en su plenitud física.

El protagonista es Lautaro Martínez, quien brindó una entrevista desde Inter de Milán y reconoció que no estuvo al ciento por ciento durante la máxima cita. De hecho, luego de los dos goles que le anularon por offside en el debut frente a Arabia Saudita y del segundo choque contra México, perdió el puesto de centrodelantero titular con Julián Álvarez y jamás lo recuperó.

Lautaro Martínez reveló que jugó el Mundial lesionado: "Tobillo inyectado con analgésicos"

Tras la presentación de la nota en Italia, en la que felicitaron al atacante de 25 años por el título obtenido en Qatar 2022, el bahiense admitió: "Antes del Mundial, jugaba con el tobillo inyectado con analgésicos". A pura autocrítica, el ex Racing continuó: "No he tenido el Mundial que quería, pero entró un compañero (Álvarez) que lo hizo mejor que yo y eso me puso muy contento”.

Además, "El Toro" admitió que en su primera Copa del Mundo ya pudo cumplir con el principal objetivo que tuvo desde que empezó a jugar al fútbol: “Era el sueño más grande e importante de mi carrera, el que llevaba adentro desde que era niño”. Con respecto a la recuperación de la lesión en el tobillo, Lautaro destacó que fue fundamental el reposo post Qatar para volver a estar a pleno de cara a los desafíos que se le vienen al equipo milanés: “Después de diez días de descanso, me siento bien. Si el entrenador (Simone Inzaghi) me elige, estoy listo para jugar". "No es fácil no pensar en la Copa del Mundo, pero desde que regresé a Italia mi mente sólo está en Inter y queda prepararme de la mejor manera posible para el partido contra Napoli”, puntualizó.

Con relación a la búsqueda por el campeonato de la Serie A, que se le escapó en la temporada pasada a manos de su archirrival Milan, Martínez opinó que “la carrera por el Scudetto todavía no hay terminada porque sólo ha terminado la primera parte de la temporada". Pese a que "El Nerazzurro" se encuentra quinto en la tabla de posiciones a once puntos del líder Napoli, Martínez concluyó con optimismo: "Creo en la remontada. El objetivo es prepararnos para ganar todo, como si la temporada comenzara ahora”.