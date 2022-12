Qué le dijo Di María a su esposa después de la final vs. Francia: "Lo primero"

Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, decidió revelar cuáles fueron las primeras palabras que el crack de la Selección Argentina le dijo luego de conquistar la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022.

La esposa de Ángel Di María brindó un testimonio revelador sobre lo que charlaron antes de la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia. Jorgelina Cardoso, quien siempre acompañó y apoyó a su pareja, decidió contar qué fue lo que el crack de la Selección Argentina le dijo antes de jugar el partido decisivo.

En una charla que mantuvo con FutuRock, Jorgelina señaló que estaba convencida de que Ángel iba a hacer un gol en la final. "Yo le tenía mucha fe porque las finales son su especialidad. Sabía que iba a andar bien. Le dije antes del partido, como siempre, que la pique", compartió. Y agregó: "Esta vez no le dije eso, le dije 'hacelo como quieras, picala, pero hacelo'".

La respuesta de Di María fue muy tranquilizadora para Jorgelina, que también relató cuál fue la respuesta del extremo de la Albiceleste: "Y él me dijo, 'sentate y disfrutá'. Soy un incentivo, ja. Él me dijo que lo iba a hacer. Es increíble, como si fuera tan fácil... y en la final del mundo". Y el crack cumplió: convirtió un golazo -el segundo de la Selección- y luego alzó la tan ansiada Copa del Mundo tras la definición por penales.

Ángel Di María, junto a su esposa Jorgelina Cardoso y sus hijas.

Qué dijo Jorgelina Cardoso sobre las críticas que Ángel Di María solía recibir

Jorgelina Cardoso también comentó que existe un discurso en el que algunas personas se hacen la idea de que tener dinero soluciona todos los problemas que pueden llegar a surgir. "Es difícil hablar de esto porque es realmente difícil cambiar de país, de idioma, de escuela a los nenes. De París nos costó irnos porque las nenas no querían irse. Toda esa parte cuesta, cuando tenés hijos cuesta". Y agregó: "Por ahí la gente te dice 'bueno, sufrir es no tener para comer, es levantarse todos los días a las 6 de la mañana'. Y sí, claramente sí. Nada se compara con lo que me quieren comparar a mí, pero cada uno tiene una realidad y nuestra realidad hoy es esta".

"Se sufre, también se te muere la familia. Se murió mi viejo y no pude estar para abrazarlo en su último respiro. Hay gente que cree que por tener plata no te pasa otra cosa mala y que no tenés derecho a sufrir. Y puedo asegurar que a personas como nosotros que no nos importa la guita, porque estaríamos en China que pagan fortunas, o en lugares de mucha plata. Claramente se disfruta, pero yo disfruto todo, desde un viaje en avión hasta un paseo en bicicleta. La clave es esto, disfrutar de lo que hoy uno tiene. Y hoy tenemos esto así que se disfruta a full", concluyó la pareja de Ángel, a modo de reflexión.