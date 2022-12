Pollo Vignolo y su sorpresivo anuncio sobre el futuro de Messi en ESPN: "Le gustaría"

El sorpresivo anuncio del "Pollo" Vignolo en ESPN con relación al futuro de Lionel Messi, una vez terminado el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. "Le gustaría darse un gusto", reveló el conductor.

Sebastián "Pollo" Vignolo hizo un sorpresivo anuncio en vivo en ESPN acerca del probable futuro de Lionel Messi una vez que termine el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. El conductor de 47 años especuló acerca de lo que puede llegar a ocurrir con "La Pulga" tras el torneo, a pesar de que todavía tiene un contrato vigente con PSG hasta el 30 de junio de 2023 y una propuesta formal para renovarlo por dos temporadas.

En el programa de televisión que comanda, el relator insinuó que el delantero rosarino de 35 años puede llegar a acabar su trayectoria profesional en el fútbol argentino y más precisamente en Newell´s, algo que muy pocos veían posible hasta hace un tiempo. Más allá de la versión propia por su vínculo cercano al futbolista, el cordobés contó con la complicidad al aire de Sergio "Kun" Agüero -uno de los mejores amigos de "Leo"- y de otro excompañero como Hernán Crespo.

El Pollo Vignolo insinuó en ESPN que Messi podría jugar en Newell´s "si todo sale bien"

A puro elogio con el atacante que llevó a "La Scaloneta" a la final de la Copa del Mundo, en un momento el periodista deportivo interrumpió el debate acerca del 3-0 a Croacia por las semifinales y dijo directamente: "Hay algo que tampoco quiero decir, pero a él le gustaria darse un gusto si todo sale bien, y no es volver a Barcelona". "No, no... Sí, yo ya sé también", acotó Agüero.

Por su parte, Crespo, que no tiene un contacto fluido con el astro como el de los otros dos protagonistas, aportó: "Yo no sé y adivino, y es hasta un deseo, pero va tener que hablar con (Claudio) ´Chiqui´ Tapia...", en referencia al Presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Apenas especularon con ello al aire, la frase se viralizó en las redes sociales. El crack confirmó en varias ocasiones que anhela vestir la camiseta del equipo del que es hincha aunque aclaró que "es muy difícil porque depende de muchas cosas".

La palabra de Messi sobre la chance de jugar en Newell´s: "Fue un sueño que siempre tuve"

La última vez que el zurdo se refirió a esta cuestión fue a comienzos de noviembre de 2022, pocos días antes del inicio del Mundial de Qatar. En la entrevista con su excompañero Ezequiel Lavezzi y con el periodista Cecilio Flematti para el sitio oficial de Conmebol, el rosarino reconoció al respecto: "Fue un sueño que tuve siempre, desde chiquito, y es algo que siempre lo tengo ahí el poder jugar en el fútbol argentino". Incluso, recordó sus primeras épocas como hincha en el estadio del Parque de la Independiencia: "Desde chico iba a la cancha y yo quería estar ahí, pero hoy no depende de mi".

¿Messi cumplirá su viejo sueño de jugar en Newell´s?

Ante las repreguntas del "Pocho" y de Flematti, "Leo" se sinceró: "Tengo una familia, depende de muchas cosas... Acabo de tener un cambio muy grande en mi vida, el cual me costó muchísimo, no sólo a mí sino a toda mi familia". Y cerró: "No sé, pasan tantas cosas que no sé qué va a pasar mañana".