No la pasa nada bien: el calvario de un campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022

Un campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 atraviesa un duro momento personal meses después de la consagración. El futbolista se desvinculó de su club y tampoco tiene lugar en la "Albiceleste".

Meses después de la consagración en el Mundial de Qatar 2022, uno de los campeones con la Selección Argentina atraviesa un difícil momento personal y este viernes 1° de septiembre se confirmó la peor noticia. Luego de perderse los últimos amistosos de la "Albiceleste", el futbolista tampoco estará en los duelos de Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Sin embargo, no fue el único revés sufrido en pocas horas.

Alejandro "Papu" Gómez no continuará en el Sevilla de España en esta temporada ya que rescindió su vínculo con el elenco "Andaluz". De esta manera, el volante no disputará ni la Liga ni la UEFA Champions League con dicho elenco y su futuro es una verdadera incógnita. El exhombre de Arsenal y San Lorenzo de Almagro quedó libre en pleno cierre del mercado de pases, por lo que tendrá que definirlo lo antes posible.

Si bien no está confirmado dónde continuará su carrera, hay posibilidades de que lo haga en el fútbol de Arabia Saudita. El "Papu" acumuló un total de 10 goles y 9 asistencias en 90 partidos con el Sevilla, club con el que ganó la UEFA Europa League en 2023. El conjunto "Andaluz" publicó un breve comunicado con el que dio a conocer la noticia de la desvinculación del mediocampista que también pasó por el Atalanta y el Catania de Italia, además del Metalist Járkov de Ucrania.

"El centrocampista argentino se marcha tras dos temporadas y media en el club de Nervión. El Sevilla FC y Alejandro 'Papu' Gómez han llegado a un acuerdo para la recisión del contrato que unía a la entidad hasta el final de la presente temporada, 30 de junio de 2024", expresaron desde las redes sociales del club. Además, en el mismo escrito repasaron sus números con la camiseta de la institución y le desearon "la mejor de las suertes en el futuro que desee emprender".

Qué pasó con el Papu Gómez en la Selección Argentina

La versión que tomó fuerza es que a un grupo de jugadores de "La Scaloneta" no le gustó su actitud con respecto a "energías" y rituales que realizaba el futbolista previo a los partidos. Si bien nunca fue confirmado, se comentó por lo bajo que el ex-Atalanta habría utilizado magia negra para que algún compañero se lesionara antes de la Copa del Mundo para poder asegurarse él un lugar en la lista de Lionel Scaloni. Y el que se lastimó fue Giovani Lo Celso.

El grupo se habría enterado de esta supuesta situación luego del choque con Países Bajos en los cuartos de final. A partir de entonces, los futbolistas del Seleccionado dejaron de compartir fotos, Me Gusta y demás con "El Papu" en las redes sociales. Por dicho cortocircuito, la relación cambió y hubo un distanciamiento que decantó en que no se sumara a las convocatorias posteriores en las fechas FIFA, aunque el argumento oficial fue que Sevilla no lo cedió.