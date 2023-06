Paredes se hartó y contó toda la verdad sobre el Papu Gómez en la Selección Argentina: "Sabemos"

Leandro Paredes se cansó y reveló finalmente qué pasó con el Papu Gómez en la Selección Argentina, ante los rumores de que algo se quebró en el grupo tras el Mundial Qatar 2022.

Leandro Paredes se cansó de los rumores sobre la supuesta mala relación de Alejandro "Papu" Gómez con el grupo de la Selección Argentina y contó toda la verdad. El mediocampista, campeón del mundo en Qatar 2022, se refirió a las versiones que indican que algo se rompió entre el ex San Lorenzo y el resto del plantel liderado por el capitán Lionel Messi.

Durante la entrevista con el youtuber Ezzequiel en la sección Preguntas y Respuestas, el volante de 29 años comunicó qué fue lo que realmente sucedió entre el futbolista de Sevilla de España y el resto de la delegación albiceleste. De hecho, desmintió una ruptura entre ellos y apuntó directamente contra un sector del periodismo deportivo.

Paredes desmintió la ruptura entre el Papu Gómez y el plantel de la Selección Argentina

Consutlado por Ezze acerca de esta situación en un momento de la breve conversación, el ex-Boca se sinceró. Incluso, opinó que “es un rumor que se dijo en Internet" y añadió: "No sé por qué. Nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa...". Al mismo tiempo, protestó porque "cuando las cosas van muy bien, algo tienen que hablar para movilizar ese bienestar".

En esa línea, "Lea" reconoció: "Tratamos de no escuchar y seguir con lo nuestro". "Nosotros estamos muy bien como grupo, como Selección, como equipo", aclaró. Por último, sobre este tema, el volante aseguró: "Disfrutamos de lo que estamos viviendo y a lo que puede pasar al externo tratamos de no darle bola”.

Ezzequiel le hizo la pregunta más esperada a Paredes.

Qué pasó con el Papu Gómez en la Selección Argentina

La versión que tomó fuerza a comienzos de 2023 es que a un grupo de jugadores de "La Scaloneta" no le gustó una actitud del volante con respecto a "energías" y rituales que realizaba el exfutbolista de San Lorenzo previo a los partidos. Si bien nunca fue confirmado, se comentó por lo bajo que el ex-Atalanta habría utilizado magia negra para que algún compañero se lesionara antes de la Copa del Mundo para poder asegurarse él un lugar en la lista de Lionel Scaloni. Y el que se lastimó fue Giovani Lo Celso, quien juega en la misma posición que Gómez.

El grupo se habría enterado de esta supuesta situación luego del choque con Países Bajos en los cuartos de final. A partir de entonces, al revés de lo que estaba sucediendo hasta ese momento, los futbolistas del Seleccionado dejaron de compartir fotos, Me Gusta y demás con "El Papu" en las redes sociales. Por dicho cortocircuito, la relación entre ambas partes cambió y hubo un claro distanciamiento que decantó en que no se sumara a las convocatorias posteriores en las fechas FIFA, aunque el argumento oficial fue que Sevilla no lo cedió para que terminara de recuperarse de una lesión.

Incluso, otra de las situaciones que llamó la atención fue que, en la publicación que realizó "Papu" en Instagram para comunicar su ausencia, Messi, Rodrigo De Paul y Paredes no comentaron sus habituales mensajes de cariño hacia él como venía sucediendo en los posteos anteriores. De cualquier manera, "Lea" desmintió esta situación y sostuvo que la gran relación en la interna de "La Scaloneta" sigue intacta.