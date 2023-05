Mascherano reveló una insólita anécdota de su hijo con Messi: "De la nada"

Javier Mascherano reveló una insólita anécdota que vivió su hijo con Lionel Messi, su ídolo por la Selección Argentina. Y recordó que "de la nada pasó todo esto".

Javier Mascherano recordó una insólita anécdota que vivió su hijo Bruno, de seis años, con Lionel Messi. El excompañero de "La Pulga" en la Selección Argentina reveló que el pequeño tiene al delantero como su máximo ídolo en el fútbol y destacó que, al ir siendo más grande, el niño ya puede recordar algunas situaciones con el crack de PSG.

Durante la entrevista en AFA Estudio, el entrenador de la Sub 20 contó que Bruno y el rosarino suelen hablarse cada vez que se da la situación. Además, aportó varios detalles al respecto, reconoció que todo pasó "de la nada" y profundizó: "Me vuelve loco con ´Leo´".

Mascherano filtró una anécdota increíble de su hijo con Messi: "Me preguntó si era el real"

Muy suelto, "Masche" repasó que “el nene desde antes del Mundial (de Qatar 2022) se ha fanatizado de una manera con el fútbol...". "Me vuelve loco. Antes del Mundial le mandábamos mensajes a ´Leo´. Él empezó a darse cuenta de que el papá jugó al fútbol hace poco tiempo. Va viendo fotos en la computadora y empezó con el tema de decir: ‘Quiero sacarme una foto con Messi’", amplió.

"Bueno, mandale un audio", fue la respuesta del exmediocampista, quien también precisó que "esto fue antes del Mundial y ´Leo´ le contestaba". "‘Decile a tu papá que cuando vaya a casa para Navidad te lleve’", fueron las palabras del atacante para el niño. "Y se encontró con que de la nada pasó lo que pasó”, insistió el ex-River.

El hijo de Mascherano tiene a Messi como ídolo.

“Llegó el momento y, cuando lo llevé, era una cosa de tocarme la pierna y preguntarme si ´Leo´ era el real", describió Mascherano entre risas. Acerca de Bruno, aclaró que "no para de hablar, pero por media hora se quedó helado...". "Ahora le escribe y manda audios al ´Chiqui´ (Claudio Tapia, el presidente de la AFA). Cuando puedo ir al predio, me dice ´me quiero sacar fotos con la Copa´. El ´Chiqui´ le contesta encima, ¡un personaje!”, agregó el ex-Liverpool.

El recuerdo de Mascherano de su único gol en Barcelona: "Me volvían loco para patear"

Pese a que jugó más de siete temporadas en el equipo catalán, "Masche" apenas pudo anotar una vez: fue de penal en el 7-1 a Osasuna en el Camp Nou el 26 de abril de 2017 por LaLiga. Acerca de su falta de definición, el exjugador rememoró: “Antes de los partidos normalmente hacíamos algunas finalizaciones. A Luis Enrique (el DT) le gustaba mucho el tema de hacer competición". "Y yo la verdad que siempre andaba bien. Siempre me decía: ‘¿Cómo puede ser que acá en el entrenamiento hagas estos goles y en los partidos no?’. En los partidos llegaba al área rival y veía el precipicio, era algo psicológico”, admitió al respecto.

El ex-Corinthians recordó, con una sonrisa de por medio: “Me volvían loco con que no me podía ir de Barcelona sin meter un gol. (Gerard) Piqué y toda la banda loca esa me volvió loco para patear". Sin embargo, aclaró que él "no iba a patear, no quería patear" y concluyó: "´Leo´ me lo ofreció un montón de veces y no quería. Los hinchas empezaron a presionar, me jodían bastante dentro del plantel y se terminó dando”.