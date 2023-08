Martino confirmó una noticia sobre Messi que la Selección esperaba: "Jugará"

El técnico sorprendió con una declaración sobre la Selección Nacional y el mejor jugador de la historia.

Después de la noche de oro que tuvo Lionel Messi en Nueva York donde, entre otras grandes cosas, metió uno de los dos goles del Inter Miami contra New York RB, el técnico Gerardo Martino lanzó una frase que tranquilizó los miedos del entrenador de la Selección Argentina de cara al próximo partido por Eliminatorias Sudamericanas.

Después del partido, en plena conferencia de prensa, el entrenador Gerardo "Tata" Martino lanzó una llamativa frase sobre el estado físico de Lionel Messi y aseguró que su intención no es "reventar" al jugador. "Le vino bien jugar 30 minutos para recuperar. Él y Busquets terminaron muy cansados el último partido pero va a llegar bien, está cada vez mejor de lo físico y termina bien los partidos".

En ese mismo sentido, Martino dejó una frase que tranquilizó a todos los hinchas de la Selección Argentina. Si bien entró en la última media hora, desde hace un largo tiempo está jugando muy seguido. "Va a llegar bien a las eliminatorias", dijo además el Tata. Con referencia al partido, Martino añadió: "Tratándose de él ya nada sorprende aunque es muy difícil poder ver a Cremaschi rodeado de defensores, pero él lo encuentra y después define el partido".

Por otro lado tuvo que responder ls críticas de muchos fanáticos por ver a Messi tan solo media hora. "Entiendo el deseo de la gente de verlo jugar, en todos los lugares nos pasará esto. Nosotros no nos podemos separar del plan e hipotecar el físico de 'Leo' porque no estamos para reventar al jugador. No tengo que pedir disculpas a la gente pero entiendo las exigencias".

La revelación sobre la final del Tata Martino

Después de la victoria en la final de la Leagues Cup ante Nashville, el entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, largó una tremenda revelación con respecto a las finales que perdió con Lionel Messi. El "Tata" recordó, de esta forma, una dolora situación que le tocó vivir con la Selección Argentina y junto al propio crack.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Martino recordó una situación que le tocó vivir en la Selección Argentina cuando era el entrenador de Lionel Messi. En ese sentido añadió "cuando (Leonardo) Campana erró el gol el sobre la hora y fuimos a los penales se me cruzaron las finales con Chile de la Copa América en 2015 y 2016. Por suerte estaba equivocado".