Los divertidos comentarios de los jugadores de la Selección en una foto de Rodrigo De Paul: "Vestite"

Rodrigo De Paul subió fotos a su Instagram y sus compañeros de la Selección Argentina le dejaron desopilantes comentarios luego del partido ante Chile por las Eliminatorias.

La Selección Argentina está más que feliz por la victoria ante Chile, por la fecha 15 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Como es habitual, los futbolistas que integran el plantel lo muestran en las redes sociales y esta vez no fue la excepción. Son comunes los elogios entre los jugadores en las distintas publicaciones que realizan y en esta ocasión, en la cuenta de Instagram de Rodrigo De Paul, dejaron comentarios muy divertidos.

La alegría es total porque el equipo mantiene un largo invicto de 28 partidos y además, se sacó de encima a un rival complicado en una cancha difícil. El elenco comandado por Walter Samuel -ante la ausencia de Lionel Scaloni por Covid-19- venció a la "Roja" y dejó atrás los maltratos sufridos en el aeropuerto y en el hotel donde se alojaron. Con el triunfo por 2 a 1, también complicaron al conjunto trasandino de cara al cierre del clasificatorio a la Copa del Mundo.

"Representar al país es esto, mentalidad, orgullo y sentido de pertenencia!! Este equipo demostró que no se relaja, que siempre quiere más. VAMOS ARGENTINA", escribió Rodrigo De Paul en su cuenta de Instagram, @RodriDePaul, minutos después del partido. El volante del Atlético de Madrid participó en el segundo tanto de la "Albiceleste" sacando un terrible remate que desvió Claudio Bravo y le dejó el gol servido en bandeja a Lautaro Martínez.

A los pocos minutos de la publicación llegaron los desopilantes comentarios de sus compañeros: Nicolás Otamendi: "Como te quiero hermano"; por su parte Giovani Lo Celso lanzó: "Vestite" y Ángel Di María dejó varios íconos de corazones. Los tres mensajes que más likes tuvieron fueron los de Emiliano "Dibu" Martínez: "Mi motorcito"; Alejandro "Papu" Gómez: "Sos orgásmico"; y Leandro Paredes: "Quiero jugar al lado tuyo el resto de mi vida" (11.151 me gusta).

El furioso descargo de De Paul tras lo sucedido en Chile

Rodrigo De Paul se refirió a cómo los trataron desde su llegada al país trasandino el pasado miércoles 26 de enero por la noche: "A los demás países sudamericanos, que no dejan de ser vecinos, hay que tratarlos de la mejor manera. Creo que las cosas se podían haber hecho diferente. Nos tocó estar casi tres horas en el aeropuerto sin que nos dejen ir al baño. Algunas cositas haciéndonos bajar todos los bolsos, después de dos horas y media de viaje", contó el volante.

Y agregó: "Intentamos poner la mejor predisposición. Y comento un poco nada más, no digo si está bien o mal. Eso lo deberá evaluar otra gente. Después llegamos al hotel, en las habitaciones hacía entre 30 y 32 grados, y no andaban los aire acondicionados. Tuvimos que abrir la ventana para dormir, al abrir la ventana había sirenas. La gente no pudo dormir bien. Hoy nos levantamos, no teníamos agua", detalló Rodrigo De Paul.