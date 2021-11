Lionel Scaloni reaccionó al apodo de La Scaloneta: "Me hinchan los huevos"

En una entrevista brindada al programa Presión alta, Lionel Scaloni respondió su opinión sobre el apodo de "Scaloneta" a la Selección Argentina.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni sacó boleto a Qatar 2022 luego del empate en 0 ante Brasil en San Juan. De esta manera se convirtió hasta el 17 de noviembre en el decimoquinto equipo clasificado al mencionado certamen y varios son los hinchas que ya se subieron a la "Scaloneta". Sin embargo el DT no está del todo contento con el apodo que en su momento le puso el periodista Rodolfo "Gringo" Cingolani y se lo dijo en una nota.

El técnico campeón de la Copa América en julio brindó una entrevista al polémico programa de TyC Sports, Presión alta, y a la hora de contestar su opinión sobre este famoso mote al conjunto nacional no se guardó nada. Sin embargo mantuvo su perfil bajo y humildad a la hora de responder, lo que lo caracteriza. La realidad es que más allá de lo hecho adentro de la cancha, es el gran responsable de lo logrado en las Eliminatorias y lo sabe.

Ariel Rodríguez, conductor del ciclo afirmó: "El creador de todo esto fue el "Gringo" Cingolani que te quiere saludar". Su compañero le dijo al DT: "Leo felicitaciones, verdaderamente te lo mereces. Ahora mi pregunta es ¿Qué te genera a vos la 'Scaloneta?' Que todo un país hable de la Selección, que se haya vuelto a enamorar del equipo, ¿Cómo haces para mantener los pies sobre la tierra? Teniendo en cuenta que es tu primera gran experiencia".

"Gracias si fuiste vos el que puso el apodo. Lo único que me hinchan tanto los huevos con eso que ya por momentos me pone hasta nervioso. Pero dicho esto ¿Cómo hago? Ocupando el lugar que ocupo, no soy ni más ni menos que nadie. Entreno a un equipo de fútbol que es la Selección, intento que las cosas fluyan y vayan bien. No me pongo a pensar qué pasaría si sale mal o que tengo un país detrás porque no me dejaría ser lo que soy".

Y agregó: "Soy consciente que alguna vez las cosas pueden ir mal. Hay que estar preparado para eso. Espero que la gente también esté preparada por si las cosas vienen mal y que sepan que siempre hay un después. Lo más importante es lo que ahora tiene la gente que es la ilusión de ver a la Selección", culminó el técnico.

Cuándo empieza el Mundial de Qatar

El lunes 21 de noviembre de 2022 dará inicio la vigésima segunda edición de la Copa del Mundo en el mencionado país asiático y se extenderá hasta el 18 de diciembre. Hasta el momento hay 15 selecciones clasificadas para disputarlo: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Qatar, Serbia y Suiza.

Cuánto sale viajar a Qatar

En primer lugar, hay que analizar cuál es la mejor opción para trasladarse a Qatar. Evaluar los mejores precios, la comodidad y si están o no dispuestos a tener varias escalas. Desde Argentina no hay vuelos directos a Qatar, sino que hay que hacer combinación. Es ahí donde llega el momento de estudiar bien los pasajes para definir desde qué región es conveniente llegar a Doha.

Actualmente no se puede buscar vuelos para noviembre/diciembre de 2022, pero se consiguen vuelos con escalas desde 1700 USD aproximadamente según la cotización de la página de viajes Turismo City. Aun así, claramente la demanda para ese momento será mucho mayor lo cual va impactar en los valores y se estima que rondarán los 2000 USD.