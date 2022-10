Lionel Scaloni habló de su futuro en la Selección Argentina: qué dijo desde España

Desde España, Lionel Scaloni volvió a referirse a su futuro como DT de la Selección Argentina. También explicó cómo ve a Lionel Messi de cara al Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni volvió a hablar de su futuro en la Selección Argentina, en esta oportunidad desde España. El entrenador, quien vive en Palma de Mallorca, asistió al estadio San Moix de esa isla para presenciar el partido entre el local y Barcelona, en el que se impuso la visita por 1-0 con el gol de Robert Lewandowski por la fecha 7 de LaLiga.

El técnico de 44 años fue entrevistado brevemente por el canal oficial del certamen de la Primera División de aquel país. Durante la charla, se refirió al panorama personal al mando de "La Scaloneta" y también llenó de elogios a su capitán Lionel Messi.

Qué dijo Scaloni sobre su futuro en la Selección Argentina

En pleno encuentro entre Mallorca y El Barça, el estratega fue consultado acerca de la confirmación de su continuidad al mando de La Albiceleste hasta el Mundial de 2026. "La verdad es que estoy muy cómodo, muy bien", comenzó. "Dirijo al Seleccionado nacional y eso es un sueño. Me han apoyado por encima de todo y en los momentos no tan buenos, lo cual es importante", profundizó el oriundo de Pujato (Provincia de Santa Fe).

Scaloni elogió a Messi

Acerca del mejor jugador de su equipo, el DT repasó: "Con nosotros, Messi está bien". "Lo queremos mucho y lo tratamos como lo que es: un fuera de serie", recordó además sobre "La Pulga". Y completó con un deseo para el delantero de PSG: "Que siga así y ojalá lo podamos disfrutar muchos años más".

Scaloni y Messi, una relación exitosa en la Selección Argentina.

Chiqui Tapia confirmó que Scaloni seguirá en la Selección Argentina hasta 2026

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) publicó, apenas culminado el 3-0 a Jamaica en el amistoso: "Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el Mundial de 2026". Incluso, amplió: "Seguimos apostando al proyecto integral de Selecciones. ¡¡Hay Scaloneta para rato!!".

Por su parte, el técnico admitió: "Claro que tengo ganas de seguir, ¿quién no va a tener ganas de estar en Argentina?". Para cerrar, confirmó que el proyecto "está encaminado" y destacó: "Si no fuera por los resultados, hoy no estaría acá. Soy un agradecido de la gente".