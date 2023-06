Lionel Messi le pegó a Laporta por su no regreso a Barcelona: "No sé si hicieorn lo posible"

El mejor jugador del mundo dio detalles de cómo se dio la negociación para su frustrada vuelta al "Blaugrana".

Lionel Messi confirmó este miércoles que no seguirá su carrera en Barcelona y reveló su pensamiento en torno a cómo se comportó el club "Blaugrana" para intentar repatriarlo.Tras su paso por el París Saint Germian, el mejor jugador del mundo se dará el gusto de jugar en la MLS de Estados Unidos.

Luego de semanas de incertidumbre y de rumores para todos los gustos, fue el propio Messi quien decidió expresar lo que sucedió en las últimas semanas. Aunque el club catalán montó una escena en medios de comunicación dejando en claro una y otra vez su afán para que regresara, parece que la realidad no fue tan así y el mejor jugador del mundo se refirió a las suùestas negociaciones.

La palabra de Lionel Messi sobre Barcelona

En diálogo con Mundo Deportivo, Messi fue consultado sobre si el Barcelona dio todo para su vuelta y comentó: "Bueno, no sé. Es un tema de ellos. La verdad, sinceramente, no sé si ha hecho todo lo posible o no. Yo sabía lo que hablaba con Xavi, sobre todo... Ahora habían, por lo que se dice, logrado el permiso de la Liga para poder hacerlo. Pero ya te digo, no era sólo eso. Faltaban muchas cosas. El club, hoy por hoy, no estaba en condiciones de afirmarme al 100% de que podía volver. Y es entendible, por la situación que está pasando el club, Y así lo viví".

Luego, Lionel aclaró que él realmente tenía deseos de volver al "Culé", pero no a cualquier costo: "Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia". Y agregó sobre el tema: "Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso".

Además, Messi reconoció que no soló él estaba entusiasmado con la chance de poder regresar al club donde ganó 35 títulos: "Mi familia estaba muy ilusionada con todo lo que escuchaba, pero al mismo tiempo no nos hacíamos tanta ilusión porque la realidad era que todavía no sabíamos qué podía pasar, pero obviamente que ellos estaban con muchas ganas de volver. Nunca nos quisimos ir de ahí, fue muy difícil, pero también me apoyan y es una decisión tomada en familia, no solo mía. También están contentos del nuevo cambio, si bien tristes también por irse. Les costó al principio pero ahora están más que adaptados acá en París. Tienen sus amigos en el colegio y también les duele separarse de todo eso. Ya son grandes. Sobre todo Thiago entiende la situación y está feliz de lo que vendrá".

Para finalizar, Messi contó los diálogos que tenía con el rpesidente y entrenador del Barcelona: "En realidad, con el presidente Laporta hablé muy poquito, una o dos veces como mucho. Con Xavi sí tengo mucha comunicación, desde que llegó al club mucho más, y muy seguida. También hablamos de la posibilidad de que yo volviese. Estábamos muy ilusionados, porque cuando salía algo comentábamos si realmente quería que volviese, si era bueno para el equipo y para él, y nos manteníamos en comunicación.