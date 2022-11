Las dudas de Scaloni con la lista de convocados: quiénes son los jugadores que están "tocados"

Lionel Scaloni encendió las alarmas en relación a algunos jugadores que arrastran problemas musculares y podrían ser cambiados antes del inicio de la Copa del Mundo.

"Ellos son bastante grandecitos para saber si están en condiciones o no. Todavía tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero no puedo decirlo al 100%, pero tenemos tiempo. Por suerte, o mala suerte, podemos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad", así declaró Lionel Scaloni tras la victoria 5-0 frente a Emiratos Árabes y encendió una alarma en la Selección Argentina que parecía desactivada. A cinco dìas del debut en el Mundial de Qatar 2022, hay algunos jugadores con problemas musculares que el entrenador puede cambiar hasta el lunes 21 de noviembre si lo desea, un día antes del encuentro ante Arabia Saudita.

La goleada de este miércoles ante el equipo de Rodolfo Arruabarrena dejó tranquilidad desde lo futbolístico, pero aún más porque ningún jugador argentino terminó con alguna lesión a simple vista. Sin embargo, minutos después de que finalizara el encuentro, Scaloni reconoció en conferencia de prensa que no todos los futbolistas están en buenas condiciones físicas y, sorpresivamente, analiza posibles cambios en la lista definitiva de 26 integrantes.

Qué jugadores están tocados en la Selección Argentina

Si bien el DT no dio detalles, hay dos jugadores que se encuentran con problemas físicos y son la incógnita principal del cuerpo técnico:

Nicolás González: el mediocampìsta de la Fiorentina se había retirado lesionado el 23 de octubre en el partido de Serie A frente al Inter con un dolor en el isquiotibial. Si bien su club anunció en aquel momento que los resultados no arrojaban ninguna lesión, el exjugador de Argentinos Juniors no volvió a disputar ningún encuentro desde entonces con el equipo italiano y esa sería una de las pricipales razones por las que podría llegar a ser sustituido de la lista. Incluso, el jugador que puede ocupar varias posiciones, tanto en defensa como en ataque, no jugó ni un solo minuto en el triunfo de este miércoles ante Emiratos Árabes.

Marcos Acuña: el defensor del Sevilla de España arrasta una pubalgia crónica que no es nada sencilla de curar, salvo por una operación que lleva casi un mes de recuperación. Sin embargo, el exjugador de Racing disputó 45 minutos ante el conjunto asíatico y se lo vio correr sin problemas, incluso asistiendo de manera brillante a Ángel Di María. Su inclusión en la tarde de Abu Dabi puede tener que ver con arriesgarlo para ver cómo responde ante la exigencia de un partido internacional. Vale aclarar que Acuña ocupa posiciones del sector izquierdo como González y tener dos opciones con problemas en la misma posición podría ser un atenuante en la decisión de Scaloni.

Cristian Romero: el "Cuti", que no estuvo convocado para el partido frente a Emiratos Árabes, sufrió una distensión muscular a inicios de noviembre y se perdió los dos últimos partidos del Tottenham por Premier League. Sin embargo, su situación es distinta a los dos casos anteriores ya que, desde que se sumó a la concentración en Abu Dabi, entrenó con total normalidad y no correría riesgo su participación en qatar 2022.

Vale recordar que cada entrenador puede hacer cambios en la lista hasta 24 horas antes del debut, en el caso de Argentina puede hacerse hasta el lunes 21. Los jugadores que pueden ingresar en la competencia son los que estuvieron en laprimera nómina de 55 integrantes entregada por Scaloni a comienzos de noviembre. Los que tienen prioridad son los que quedaron concentrados en el predio de la AFA en Ezeiza: Juan Musso, Facundo Medina, Thiago Almada y Ángel Correa.