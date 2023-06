La picante defensa de la esposa del Papu Gómez: "Envidia de muchos"

Luego de vencer a Roma en la final de la UEFA Europa League en los penales, el Papu Gómez mostró toda su alegría en redes sociales y publicó un posteo en sus redes sociales. Todos los jugadores del Sevilla festejaron el título con Lucas Ocampos, Erik Lamela y Gonzalo Montiel, autor del penal definitivo. Después de haber ganado el título hubo un dato que llamó la atención y que fue la poca interacción que tuvo en Instagram con los campeones del mundo. Luego, su esposa, Linda Raff subió un fuerte mensaje en redes.

Casi no hubo jugadores de la Selección Argentina que hayan puesto me gusta a su publicación y eso fue un golpe duro, ya que alimenta las dudas de una relación completamente rota después de haber jugado la Copa del Mundo. En aquel entonces se hablaba de un ruptura luego de un problema en la confianza entre Papu Gómez y el rsto de sus compañeros. Después de la publicación, la esposa del Papu Gómez, Linda Raff publicó: "“Meses difíciles después de la lesión, nunca te rendiste, siempre con tu energía positiva que es envidia de muchos. Saliste adelante y más fuerte que nunca. Porque a las personas buenas, le pasan cosas buenas, y cuando no, las afrontan y sacan aprendizaje, porque no hay mejor satisfacción que apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Por todo lo que sos como persona, te amo y te felicito por esta victoria. Siempre a tu lado”.

La increíble mufada que Mourinho le tiró a Montiel en la final de la Europa League

José Mourinho tuvo una increíble reacción antes de que Gonzalo Montiel patee el penal decisivo en la final de la UEFA Europa League para darle la victoria al Sevilla ante la Roma. Tal como hizo en el Mundial de Qatar 2022, "Cachete" cruzó el remate -luego de que el VAR anule el primer disparo- y el elenco "Andaluz" levantó por séptima vez el trofeo. Claro que, lo que hizo el DT portugués llamó por demás la atención y el video no tardó en hacerse viral.

Cuando el exdefensor de River Plate estaba por pegarle nuevamente a la pelota para definir la serie, el estratega aprovechó la ocasión para tratar de mufarlo -o se lo vio resignado- con una particular manera. Claro que, si intentó que el lateral no convierta no lo consiguió y el club español se quedó con el torneo. Cabe destacar, que no fue el único argentino que se consagró, ya que Alejandro "Papu" Gómez, Marcos "Huevo" Acuña -ambos campeones del mundo-, Erik Lamela y Lucas Ocampos también forman parte del plantel