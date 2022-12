La mamá de De Paul rompió un mito sobre el jugador: "Bárbaro"

La madre de Rodrigo De Paul, Mónica Ferrarotti, detalló cómo se siente su hijo tras la molestia física antes de la Selección Argentina vs. Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022.

Rodrigo De Paul presentó una molestia física pocos días antes del partido entre la Selección Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Ante la preocupación generalizada, con el entrenador Lionel Scaloni incluido, la mamá del futbolista llevó tranquilidad a todo el país a la distancia.

En la entrevista con Radio Urbana Play (FM 104.3), Mónica Ferrarotti reveló que estuvo con el mediocampista de 28 años de Atlético de Madrid y sostuvo que no está lesionado como se especuló en algún momento. De esta manera, de acuerdo con ella el ex Racing podrá estar sin problemas para el choque en el Estadio Lusail de la capital Doha, en busca de las semifinales frente al ganador de Brasil vs. Croacia.

La madre de De Paul llevó tranquilidad a Argentina: "Entrena perfecto"

Luego de una leve dolencia en el isquiotibial que lo obligó a hacer la mitad de una de las últimas prácticas al margen de sus compañeros en el predio de la Universidad de Qatar en Doha, la mamá del ex Udinese destacó: "Estuve anteayer con Rodrigo y estaba bárbaro...". Incluso, puntualizó: "Yo lo vi contento y perfecto físicamente".

Con relación a las versiones periodísticas iniciales que hasta llegaron a hablar de un posible desgarro de grado uno, Mónica insistió: "No sabíamos de dónde habían salido todas las noticias. Me llegaban mensajes preguntándome: '¿Qué pasa?'. Y yo también me lo preguntaba". "No sé por qué esa alerta... Hablo todos los días con él, entrena perfecto y está todo bien", recalcó.

Consultada acerca de cómo vive ella misma cada encuentro de "La Scaloneta" en la Copa del Mundo, Ferrarotti reconoció que "se sufre muchísimo y cada vez más". "Hoy estoy súper nerviosa porque, con cada pasito, te ponés más nerviosa y más ansiosa", profundizó antes del duelo con la ex Holanda.

La amistad entre De Paul y Nicolás Otamendi

Con respecto a las bromas del volante hacia el zaguero, a quien definió como "un osito de peluche" por cómo se comporta con él en la habitación que comparten, Mónica repasó que "ellos se conocen desde hace diez años porque fueron compañeros en Valencia". "Adentro de la cancha te mata. Lo amo, es hermoso. Me cuida, me apaga el IPad, me tapa... Está en un gran nivel y se lo merece más que nadie", había añadido el mediocampista con relación al ex Vélez. Sobre ello, Ferrarotti remató: "Además, son compadres. Rodrigo es el padrino de Valentín, el hijo más chico".