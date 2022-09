La inesperada confesión de Messi al Pollo Vignolo: "El último"

Sebastián Vignolo reveló en ESPN una confesión que hizo Lionel Messi en una entrevista que le brindó en Europa.

Sebastián "Pollo" Vignolo reveló detalles de la charla que tuvo con Lionel Messi en su viaje por Europa. El conductor de ESPN debatió junto a sus colegas en el pase de programa entre F12 y F90 sobre el presente y el futuro de la Selección Argentina después del Mundial de Qatar 2022 y se refirieron al mejor jugador del mundo. Es que la "Pulga" está ante la chance de jugar su quinta Copa del Mundo y sacarse al fin la espina de ganarla.

El relator sorprendió a todos los periodistas que integran el panel con esta declaración acerca del 10 de la "Albiceleste". Más allá de que el futbolista tenga 35 años, la posibilidad de que siga en actividad cuando el certamen se desarrolle en 2026 no es para nada descabellada. Por este motivo, cuando Vignolo contó lo que habló con el hombre del PSG sus compañeros reaccionaron asombrados.

"En la charla que tuvimos me dijo que este era el último Mundial, que no hay próximo. Es el último, y a partir del Mundial las cosas que pueden pasar en la vida de él...", lanzó Sebastián Vignolo en medio del debate futbolístico acerca de la Selección. "No lo habías anticipado eso", le contestó en vivo Daniel Arcucci, quien se enteró en ese momento de la noticia. La charla continuó y los integrantes de ambos ciclos dieron su opinión con respecto al resto de los jugadores.

Cabe destacar, que Leo también está ante la posibilidad de superar varios récords en este Mundial y muchos otros en caso de que juegue 4 años después. Si la Selección Argentina llega a los cuartos de final del torneo con Messi (12) jugando los tres cotejos del grupo y los octavos, será el quien tenga más duelos vistiendo la cinta de capitán, superando al propio Maradona quien posee 16. En cuanto a las presencias, Lionel disputó 19, contra 20 de Javier Mascherano y 21 del Diego. Uno de los desafíos difíciles que tendrá el hombre del PSG será el de Gabriel Omar Batistuta. El "Bati" acumuló 10 goles en total, mientras que la "Pulga" tiene 6.

La chance de ser el futbolista con más minutos en la historia de los mundiales

El atacante del Paris Saint Germain está a seis encuentros de pasar a Lothar Mathaus, quien suma 25. Además, Messi está cerca de romper tres récords más a nivel internacional. El alemán Miroslav Klose es el goleador absoluto de los mundiales con 16, mientras que el argentino posee 6 tantos. Con su debut en Qatar, Leo será el más joven en disputar 5 copas del mundo y si llega a la final con los 90 minutos de cada partido jugado será el futbolista con más minutos en Mundiales.