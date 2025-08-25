La increíble victoria de la Selección Argentina de básquet en el último minuto en la Americup

La Selección Argentina de básquet obtuvo un triunfo agónico en la última fecha de fase de grupos de la Americup 2025 que le dio el pase a los cuartos de final del certamen. Gracias a una corrección de Nicolás Brussino tras un tiro de tres de Juan Fernández, el combinado que dirige Pablo Prigioni se impuso en los últimos segundos sobre Colombia por 84 a 83. Con este resultado, la 'Albiceleste' quedó segunda en el Grupo C y se metió entre los mejores ocho; ahora, espera por su rival que saldrá del duelo entre Canadá y Puerto Rico.
Quiénes son todos los convocados de la Selección Argentina para la Americup 2025
- 1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años.
- 6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años.
- 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años.
- 10 - Gonzalo Corbalan - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años.
- 11 - José Vildoza - Bàsquet Girona - (España) - Base - 29 años.
- 16 - Dylan Bordon - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años.
- 18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años.
- 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años.
- 21 - Juan Fernández - Bàsquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años.
- 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años.
- 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años.
- 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años.
Noticia en desarrollo...