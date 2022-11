La impactante revelación de Messi sobre Riquelme en la Selección: "Miralo"

Lionel Messi realizó una impactante revelación sobre Juan Román Riquelme en la Selección Argentina durante la serie de Netflix llamada Sean eternos: campeones de América.

Lionel Messi hizo una impactante revelación acerca de Juan Román Riquelme en la serie de Netflix denominada Sean eternos: campeones de América, referida a la Selección Argentina. El mejor jugador del mundo es uno de los grandes protagonistas en los capítulos y contó algo que, hasta el momento, no se conocía del actual vicepresidente de Boca Juniors. Es que juntos compartieron entrenamientos, concentraciones y competencias en las que forjaron mucho más que una simple amistad.

En uno de los episodios se centran en la precisión de la "Pulga" para patear tiros libres y el propio Leo se refirió a su ex compañero en lo que fue su participación en la Copa América disputada en Venezuela en 2007 y a las palabras del técnico, Alfio "Coco" Basile. Leo se veía obligado y el DT no dudó en recomendarle que siga los pasos del 10 de aquel momento, quien fue de gran ayuda.

"En realidad yo desde chico siempre pateaba tiros libres, pateaba bien y hacía goles. Y después pateaba por patear. "El 'Coco' fue uno de los primeros que me dijo 'Soltá el pie, nene. Soltá el pie. Miralo a Román como hace'. Pero no me salía", sostuvo Lionel acerca de ese momento y lo que le dijo el experimentado estratega en pleno certamen. No fue con el único técnico de la Selección Argentina que habló sobre eso ya que en 2010, con Diego Armando Maradona, vivió una situación similar: "Un día en el Mundial de Sudáfrica nos pusimos a patear con Diego y me decía: 'Poné el pie así'. Pero bueno, de a poquito fui encontrando cómo pegarle".

Por su parte, Xavi Hernández y Ángel Di María, entre otros compañeros, elogiaron a Lionel con respecto a sus capacidades: "Los que hemos visto a Leo desde los 16 o 17 años hemos tenido la suerte de compartir con él prácticamente la mayoría de mis años como profesional y empezó que no tiraba faltas. Y al final se animó, se animó y acabó siendo el mejor futbolista tirando faltas del mundo", lanzó el DT del Barcelona.

Por su parte, el autor del gol en la gran final de la Copa América 2021 no se quedó atrás: "Es una cosa de locos, creo que tiene la misma cantidad de goles de tiro libre que yo en toda mi carrera". Tampoco lo hizo Lionel Scaloni, quien soltó: "Yo creo que la clave es entrenar. Más allá de que él tiene un don, entrena y hay que verlo como se queda después de los entrenamientos a patearle a los arqueros".

Lionel Scaloni, sobre los jugadores lesionados a días de Qatar 2022

Scaloni, que arribó a Argentina la mañana de este miércoles para instalarse en el predio de Ezeiza, brindó una entrevista al programa Libero Vs de TyC Sports y, al ser consultado sobre las lesiones de sus jugadores, fue contundente: "La idea es que el que se suba al avión esté apto para jugar desde el primer partido".

Sobre lo que significa Giovani Lo Celso para el equipo, Scaloni comentó: "Numéricamente hay un reemplazante, pero futbolísticamente no. Hay otros con otras condiciones, pero es evidente que a nosotros nos ha dado un montón. Es lo que tiene jugar un Mundial en medio de un campeonato con un mes de octubre de locura, con partidos cada tres días, y después darte a los jugadores a tres días antes de empezar un Mundial".