Los murales del barrio para Rodrigo De Paul: la historia detrás del homenaje al crack

En Avellaneda hay un gran mural en homenaje a Rodrigo De Paul, el motor de la Selección. Su barrio natal lo destaca: "Él y su familia vivían ahí".

La explosión de Rodrigo De Paul con la camiseta de la Selección Argentina de fútbol y la consagración en la Copa América 2021, en el estadio Maracaná, hicieron que la popularidad del ex Racing en su país natal se disparara. Tal es así que hasta hicieron un mural a modo de homenaje para el jugador en Sarandí, el barrio en el que nació el 24 de mayo de 1994 en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

Más allá de todo lo que ocurre en su vida privada tras la separación de Camila Homs y el reciente noviazgo con una estrella de la música como Tini Stoessel, el futbolista de 28 años goza del cariño del público fiel a "La Scaloneta". Mientras define si su futuro profesional estará en Atlético de Madrid o en otro club de Europa con el gran objetivo del Mundial de Qatar 2022, el mediocampista es el protagonista de una de las obras artísticas más lindas en su honor.

El gran mural de Rodrigo De Paul en su Sarandí natal

La brillante postal se encuentra en varias de las paredes ubicadas sobre la calle Emilio Sola, entre San Pedro y Gelly y Obes. Apenas a dos cuadras del inmenso Coto de la Avenida Mitre al 3400, el lugar elegido para homenajear al "motor" de la Selección Argentina no es casual: allí vivió el volante durante varios años y cerca de dicho sitio aún residen sus padres.

Con varios colores de fondo, entre ellos el celeste y el blanco, se puede observar al costado la inscripción que reza "Avellaneda. Capital nacional del fútbol", en referencia a la decisión que tomó el Senado de la Nación el viernes 27 de noviembre de 2020. Aquel día, la Cámara Alta convirtió en ley un proyecto presentado por Magdalena Sierra, la entonces diputada nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires y actualmente Jefa de Gabinete de Avellaneda.

Pegado a ello, a la derecha, se distingue la pintura de De Paul gritando un gol con la camiseta de "La Albiceleste" y un breve texto para acompañar esa postal: "En este barrio nació un campeón (de) América!". A la derecha del ex Valencia y Udinese aparece el escudo de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), representativo del Seleccionado. También, con la bandera del país de fondo, se percibe: "Argentina campeón de América 2021".

El mural a Rodrigo De Paul en Sarandí, Avellaneda, su barrio natal.

A la derecha se lee, con letras blancas sobre un fondo azul, "Homenaje a Rodrigo De Paul...". También se aprecia la frase "Cuadrilla del arte", con los nombres de los encargados de la pintura: Mario Damiani, Gabriel Polese y Eduardo Leyes, con quienes El Destape tuvo el gusto de conversar.

El testimonio de los autores del mural de De Paul en Sarandí

Leyes, Damiani y Polese fueron los artistas que dejaron inmortalizado a "Rodri" a unos 200 metros del Coto de la Avenida Mitre y a aproximadamente diez cuadras del hipermercado más importante de la zona, al que la mayoría de los habitantes de la zona se acercan porque es un punto de referencia del barrio, aunque todavía le siguen diciendo "auchan", aunque ya no exista más.

A unos 600 metros del estadio de Arsenal suelen desarrollarse los tres muralistas que, según ellos mismos detallaron, son "fanáticos del fútbol", "deportistas" y "seguidores de la Selección Argentina y de la carrera de De Paul". Barrio futbolero si los hay, el sitio del homenaje se encuentra a menos de tres kilómetros de las canchas de Racing y de Independiente. El primero en tomar contacto con El Destape fue "Edu", como se define por WhatsApp. Es Eduardo Leyes y, en charla con este medio, aseguró: "Hace once años que trabajo de esto". Consultado por los motivos por los que decidieron pintar al exmediocampista de "La Academia", remarcó que se debió a que "De Paul era un vecino de ahí, vivía en las torres de atrás. Es conocido".

Después de una semana de trabajo, el mural quedó listo. "Nos terminó llevando una semana porque la idea principal era hacer un retrato nada más, pero la estética nos terminó llevando un poco más por el mejoramiento de la pared", recuerda Leyes. En principio, el mural salió como una movida homenaje de la municipalidad, pero terminó de la mejor manera. El homenaje llegó a De Paul. "Querían ver si se podía hacer una especie de homenaje cuando se obtuvo la consagración de la Copa América. Se sabía que De Paul venía de visita (a Sarandí), entonces, fue para que él lo viera. De Paul estuvo compartiéndolo en las redes".

También Leyes comunicó que se está "trabajando muy fuerte en el tema del fútbol en la ciudad porque Avellaneda fue declarada la Capital nacional del fútbol". Y añadió: "Estuvimos en todos los clubes profesionales". Para el futuro, también estaba la idea de hacer uno del ´Papu´ (Alejandro) Gómez "pero no se hizo a tiempo, no pudimos coordinar los tiempos con quienes nos acercaron la idea".

Otro de los artistas es Mario Damiani, que en plena celebración de su cumpleaños 76, habló con El Destape y mostró el orgullo: "Me sirve porque quiero que se note ese mural. De Paul nació en Sarandí, por ese lugar viven los padres y vivió èl. Yo hice un boceto en el cual la dirigencia de la Municipalidad, lo presenté y lo aceptaron. Son los que dijeron que lo hagamos, que no iba a haber ningún problema, que iba a estar la inauguración del mural con De Paul", recordó Damiani. Además, repasó que, en total, "ese trabajo se hizo en entre dos y tres semanas".

"Lo hicimos con muchas ganas porque somos deportistas", amplió Damiani, que también dejó en claro su pasión por esta labor: "Tengo 76 años y todavía sigo con los murales. Quieren que siga trabajando en la Municipalidad y estoy loco de contento porque todos los días es como un día nuevo. Amo lo que hago, para mí es un honor". Sin embargo, también se lamentó porque no pudo estar presente De Paul para que fuera el primero en ver la obra terminada. De hecho, dijo que "lástima que no se dio el tema de la inauguración con Rodrigo" y concluyó: "Él no pudo venir por asuntos familiares, que sabemos por las redes sociales cómo anda todo".

El trabajo que se hizo sobre todos los murales fue arduo. Por eso también se sumó Gabriel Polese, quien es profesor de artes plásticas y fue convocado a trabajar para el proyecto. Líder de la Unión Nacional de Artistas Visuales, Polese también se describe como "escultor, dibujante y realizador" para "articular las artes plásticas con los derechos humanos", ya que también suele hacer obras sobre esas temáticas. "En el caso de De Paul, lo que hacemos es abordar el espacio público y la idea es construir una identidad en el distrito", detalló en la entrevista. De hecho, remarcó que "él es vecino de donde se pintó esa obra, vivía ahí a dos cuadras". Y profundizó: "Él estuvo en la situación, se interesó y nos agradeció". También señaló que "en su momento se decía que lo iba a inaugurar él, pero después no pudo venir".

Ya en cuanto a la lucha por conseguir cada vez más derechos por la labor que realizan, Polese dijo: "A nosotros no se nos reconoce como trabajadores. Ese es otro de los cambios de paradigma que estamos intentando concretar: que el artista no sea más considerado como un ser iluminado, sino que lo que nosotros hacemos es un oficio como cualquier otro". "No somos más ni menos que nadie, necesitamos derechos como cualquier trabajador", pidió el dibujante. "Presentaremos en el Congreso un proyecto de ley para que se federalicen las artes plásticas y visuales: la creación del Instituto Nacional de las Artes Plásticas y Visuales", especificó.

El mural destaca el título de De Paul con la Selección Argentina en la Copa América 2021.

En medio de la lucha por su reclamo justo, cada artista es movilizado por un sentimiento distinto. Polese, Damiani y Leyes se unieron los tres para rendirle honor al mediocampista de la Selección, el motor del equipo que ganó la Copa América.