La drástica sanción del Benfica a Enzo tras faltar al entrenamiento

El volante campeón del mundo con Argentina tendrá que cumplir una llamativa determinación del club.

El Benfica tomó una drástica decisión con Enzo Fernández luego que el volante campeón del mundo con la Selección Argentina se ausentara de los entrenamientos de fin de año. La sanción se da en medio de su frustrado paso al Chelsea de Inglaterra, que generó polémica entre ambos clubes luego de varios días de negociación.

Las últimas semanas de Enzo vienen siendo convulsionadas. Tras la consagración en el Mundial de Qatar, donde el mediocampista fue elegido el jugador revelación, los clubes más poderosos del mundo pusieron los ojos sobre él y su futuro en Portugal era una incógnita. El que ofertó de manera concreta por el exjugador de River Plate fue el Chelsea, con una suma millonaria que no convenció a los dirigentes portugueses y se armó un revuelo al no llegar a buen término. Sin embargo, el conflicto mayor se generó tras un viaje del futbolista a Argentina que no cayó bien en Benfica.

La determinación del Benfica con Enzo Fernández

El Benfica publicó este viernes la lista de convocados para el enfrentamiento ante Portimonense, correspondiente a la jornada 15° del torneo local, y de manera sorpresiva no estaba incluido Fernández. Es que a los dirigentes les molestó que Fernández se haya tomado un vuelo de última hora para pasar fin de año con su familia en Argentina, cuando al día siguiente todo el plantel estaba citado para ejercicios matutinos.

El entrenador, Roger Schmidt, había reconocido el martes en conferencia de prensa que Fernández debía atenerse a las consecuencias de su decisión, ya que el club tomaría cartas en el asunto al incumplir lo pautado para los entrenamientos. Ahora se confirma que la sanción hacia el volante es que fue excluido para el partido de hoy viernes.

El diario Record, uno de lo más prestigiosos del país europeo, detalló en redes sociales que la determinación del DT fue para "evitar un posible mal recibimiento por parte de la hinchada", tras el fallido traspaso al Chelsea y su ausencia al entrenamiento. Cabe recalcar que, en el regreso de Enzo tras la cita mundialista, el exjugador de Defensa y Justicia disputó 88 minutos en la derrota ante el Sporting Braga, en lo que fue la primera caída de la temporada para los dirigidos por Schmidt.