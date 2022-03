La devastadora frase de Ángel Di María sobre su futuro en la Selección: "Mi último partido"

Ángel Di María hizo una publicación junto a una triste frase en su Instagram acerca de su futuro en la Selección Argentina.

Ángel Di María fue una de las grandes figuras en el partido que la Selección Argentina se impuso por 3 a 0 ante Venezuela en La Bombonera. Además de convertir un golazo, asistió a Lionel Messi en el tercer tanto de la noche para cerrar un partido por demás especial para él y sus compañeros. Minutos después utilizó su cuenta de Instagram para subir unas fotos en las que utilizó una devastadora frase acerca de su futuro en la "Albiceleste".

Con el paso del tiempo, "Fideo" se convirtió en uno de los jugadores más queridos por el público argentino. Lo criticaron tras el Mundial de Brasil 2014 pero el atacante del PSG nunca se rindió y dejó todo por el elenco nacional. Tuvo su "revancha" en la Copa América 2021 con un gol para la historia. Es por esa razón, que sus palabras en la mencionada publicación son más que tristes teniendo en cuenta lo que el rosarino significa.

"Solamente voy a decirles gracias por el enorme cariño recibido. Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en Argentina", lanzó Di María. Cabe destacar, que el "partido despedida" que juega la Selección Argentina antes de cada Mundial fue justamente en el que la "Scaloneta" venció a Venezuela y no habrá otro encuentro en nuestro país. Por este motivo será el último ante el público argentino.

"Y poder decir que fue una noche maravilla es poco. Gracias, gracias y mil veces gracias. Ahora sí felicitar a todo el equipo por el terrible partido que se hizo. Un partido perfecto de todos. A seguir creciendo y soñando juntos. Vamos Argentina!!!", escribió el "Fideo". La publicación rápidamente superó los 9000 comentarios y los 900.000 likes. No cabe ninguna duda que "Angelito" dejó una huella en el equipo argentino y después de Qatar se lo extrañará.

La fuerte frase de Messi sobre su futuro tras Qatar 2022

En las declaraciones después del partido Messi lanzó: Voy a tener que replantar muchas cosas después del Mundial. Llegue a salir bien o llegue a ir mal, voy a tener que replantear". No obstante, también aseguró que "no piensa en lo que pueda pasar ahí" sino que piensa "en lo que viene cerquita. Ecuador, los partidos de preparación".

Con respecto a la armonía que hay con la gente, el crack indicó: "Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes que ganar la Copa. Soy un agradecido por todo esto que me hacen vivir cada vez vengo a Argentina". Y aseguró: "Es un grupo maravilloso, me quiere mucho. Me lo demuestra más. Todo fluye natural y mucho más fácila dentro como afuera, el ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil".