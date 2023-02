La contundente respuesta de Di María sobre su futuro y el Mundial 2026: "Sueño"

Ángel Di María habló sobre su futuro de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 y reveló si lo jugará o no con la camiseta de la Selección Argentina.

Ángel Di María habló sobre su futuro con la Selección de cara al próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y lanzó una frase contundente con respecto a su participación en dicho torneo. El autor del segundo gol de la "Albiceleste" en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 no dudó a la hora de responder acerca de esa incógnita. Además, se refirió a cómo vivió el momento de la consagración tras los penales ante Francia.

"Valió la pena todo el sacrificio, todas las veces que me ha tocado dar la cabeza contra la pared, aguantar las críticas, tener el apoyo constante de mi familia para que nunca afloje, lo que me enseñaron desde chico y eso me dio la fuerza para seguir peleando. Siempre dejé todo por la camiseta de Argentina. Al fin y al cabo se terminó dando y es como si fuese una película", comenzó el "Fideo" en la entrevista con Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN F90.

Con respecto a la posibilidad de disputar el Mundial del 2026, Ángel Di María no dejó dudas sobre su postura: "El próximo Mundial no. Sueño con estar en la próxima Copa América". Con esto último, el rosarino hizo referencia al certamen que se llevará a cabo en Estados Unidos en 2024, en donde se espera que también esté Lionel Messi como otro de los referentes de la "Albiceleste".

Acerca de la "Pulga" y su presencia en el campeonato del mundo del 2026, "Angelito" soltó: "Leo tiene que estar. Es Leo, es el mejor jugador de la historia. Él es Messi, siete balones de oro, Champions, Mundial de Clubes, Mundial, Copa América, Finalissima, ganó todo con el Barcelona y donde estuvo, él es el mejor de la historia sin ninguna duda. Voy a intentar hacer todo para estar en la Copa América".

Las horas previas a la final del Mundial y el gol contra Francia

En la nota, Ángel Di María contó cómo fue la previa de la final contra Francia y cómo se enteró que jugaría de titular: "Dos horas antes del partido, en la charla en el hotel. No sabía nada hasta ese momento. Pensaba que iba al banco porque habíamos entrenado con cinco atrás. Se dio otra vez que Scaloni confió en mí en una final, que la debilidad de ellos estaba por ese lado y me puso".

Con respecto al partido contra los de Didier Deschamps y la manera en que la "Albiceleste" lo sufrió, el "Fideo" reveló: "Habíamos hecho todo bien y un partido increíble. Hace años o mundiales que no había tanta diferencia en un primer tiempo, podríamos haber hecho más goles. No podía creer que estábamos pasando por todo eso después de haber hecho un partido espectacular. Cuando Leo hizo el tercero pensaba: 'Ya está'. Y de la nada te vuelven a empatar. Parecía mentira todo lo que pasó en esa final. Estaba escrito que era para nosotros". "Por el gol, lo estoy viendo de vuelta y lo que hice fue empujarla. Terminó siendo gol por lo que fue la jugada de ellos 3 (Lionel Messi, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister). La sensación es difícil de describirla. En ese momento me acordé de todo lo que viví, lo que pasé, de que tenía a toda mi familia ahí y que era lo que más deseaba. Haber podido hacer un gol en la final del mundo era la espina que tenía del 2014 y me la pude sacar en este partido".