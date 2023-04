Garnacho y una nueva demostración de fanatismo por Argentina que lo aleja de España: "La primera vez"

Alejandro Garnacho demostró nuevamente su fanatismo por la Selección y se aleja cada vez más de la posibilidad de jugar para España.

Alejandro Garnacho demostró nuevamente su fanatismo por la Selección Argentina con un inesperado gesto y se aleja cada vez más de la posibilidad de vestir los colores de España. El joven que se desempeña en el Manchester United todavía sueña con representar a la "Albiceleste", ya perdió dicha chance en los amistosos recientes ante Panamá y Curazao por una lesión. Ahora, un colega suyo reveló algo inédito sobre el delantero de los "Diablos Rojos".

Matías Soulé, quien actualmente juega en la Juventus de Italia, habló de la primera vez que se vieron en una concentración y no dudó en dar detalles de uno de sus diálogos. Ambos futbolistas son parte de la lista de Europibes que tienen un gran futuro y se perfilan para ser estrellas en el elenco nacional. Para colmo, es muy probable el Mundial Sub 20 finalmente se desarrolle en nuestro país -aún resta la confirmación oficial-, que se dé otra vez este encuentro y que compartan un instante similar al que contó su compañero.

"No lo conocíamos, la primera vez conmigo y ya lo hicimos tomar mate, que hable argentino y ya empezaba a decir 'Eh, Boludo'. Ya lo acostumbramos de a poquito", contó el delantero de 19 años que es parte de la Vecchia Signora. Además, se refirió al grupo de WhatsApp que tiene con Garnacho y el resto de los jugadores jóvenes argentinos: "Tenemos un grupo de los chicos que fuimos de Europa donde está él, Luka Romero, Tiago Geralnik, Franco y Valen Carboni, Nico Paz, estamos todos y hablamos de que ojalá se haga el Mundial Sub 20 para que podamos ir".

Además, Soulé reveló qué fue lo que les regaló a Ángel Di María y Leandro Paredes -compañeros en la Juve- luego de que se consagren campeones del mundo en Qatar 2022: "Estaban contentos, les regalé un mate a Ángel y Lea. Me habían mandado una página en Instagram para hacerme un mate, justo se dio lo del Mundial así que pedí uno para ellos. Estaba medio nervioso, pero se los di porque se los merecían, con todo lo del Mundial y de dónde salieron ellos".

Quién es Matías Soulé

El crack nacido en Mar del Plata tiene de 19 años, surgió en Vélez pero antes de los 18 se marchó a "La Vecchia Signora" por la Patria Potestad. Nacionalizado italiano, desde su círculo íntimo insinuaron que su deseo es vestir la albiceleste. Es un extremo zurdo recostado sobre la derecha que suele desequilibrar por la gambeta y la visión de juego, más que por su velocidad. Las asistencias y los remates desde afuera del área son su sello. Ya es parte estable del plantel profesional del elenco "Bianconero".

Hincha de Independiente gracias a su papá Néstor, reveló en una entrevista con el diario deportivo As de España: “Me han llamado para convocarme acá a la sub 19 italiana, pero yo estoy esperando a la Argentina”. Matías, quien para muchos "es el mejor de los Europibes", pasó de Argentinos del Sud a Kimberley, de allí a Vélez y después a "La Juve". Ya jugó en la sub 16 y sub 17 albicelestes y algunos lo definen como "el nuevo Di María". Se tranformó en el sexto futbolista argentino más joven de la historia en debutar en la Champions League.