Garnacho se lesionó en Manchester United y alerta a la Selección Argentina: el video

El video de la lesión de Alejandro Garnacho en Manchester United vs. Southampton que preocupa a la Selección Argentina, a pocos días de los amistosos contra Panamá y Curazao.

Alejandro Garnacho se lesionó en Manchester United y preocupó a la Selección Argentina, pocos días antes de los amistosos frente a Panamá y Curazao. El extremo de 18 años protagonizó una jugada desafortunada en el choque con Southampton, que culminó 0-0 en Old Trafford por la fecha 28 de la Premier League de Inglaterra.

El juvenil nacido en España, nacionalizado albiceleste y convocado por Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de finales de marzo, ingresó a los 73 minutos por Jadon Sancho. Sin embargo, a los 90 debió salir reemplazo por Fred por una fuerte patada de Walker-Peters cuando entraba al área sobre el sector izquierdo, con el balón dominado.

Luego de haber estado algunos minutos tirado sobre el césped y de la atención médica del club local, el desequilibrante atacante no pudo continuar en la cancha y se vio obligado a salir. Visiblemente triste y dolorido, ahora Garnacho deberá esperar el parte médico oficial de Manchester United para conocer si podrá debutar o no con "La Scaloneta" en los amistosos del jueves 23 de marzo de 2023 ante Panamá en el estadio Monumental o el martes 28 frente a Curazao en el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La lesión de Garnacho en Manchester United vs. Southampton.

A pesar de que el defensor visitante rechazó la pelota al corner, impactó en el tobillo derecho del ex Atlético de Madrid y lo dejó tendido sobre el césped. Muy dolorido, "Ale" le hizo señas al entrenador Erik ten Hag de que no podía continuar en la cancha y fue sustituido en el encuentro en el que también participaron los argentinos Lisandro Martínez y Carlos Alcaraz. Incluso, Alejandro se marchó de Old Trafford en muletas y con una bota puesta en su pierna derecha.

La lista de la Selección Argentina para los amistosos ante Panamá y Curazao