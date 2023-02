Garnacho se la pudrió a un jugador brasileño que picanteó en las redes

El joven futbolista de la Selección, Alejandro Garnacho, le contestó a un jugador brasileño que picanteó en las redes tras ser campeón del Sudamericano Sub 20 de Colombia.

Alejandro Garnacho se la pudrió a un brasileño por picantearla en las redes sociales. El joven argentino que se desempeña en el Manchester United aprovechó la cargada de su par de la "Verdeamarela" luego de consagrarse campeón del Sudamericano Sub 20 que se disputó en Colombia. El habilidoso atacante, que todavía no debutó en la Selección Mayor de la mano de Lionel Scaloni, tuvo un nuevo gesto y demostró su pasión por la "Albiceleste".

Como sucedió anteriormente con Richarlison, quien "se agrandó" tras consagrarse en los Juegos Olímpicos de Tokio y varios futbolistas de la "Scaloneta" lo cruzaron, en este caso el protagonista fue el juvenil nacido en Madrid, España, y el apuntado fue Andrey Santos. Este último fue una de las figuras del conjunto que consiguió la clasificación al Mundial Sub 20 y a los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Sin embargo, recibió la contundente respuesta del jugador de los "Diablos Rojos".

"Se busca un rival en Sudamérica", lanzó Santos emulando a su compatriota pero sin esperar que un argentino salga a responderle con todo como en algún momento hicieron Ángel Di María, Emiliano "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul y Cristian Romero. Alejandro Garnacho lo vio en un posteo de TNT Sports en Instagram y no tardó en contestar. El delantero del United comentó con el emoji de una cara riéndose por los dichos del brasileño tras ganar el mencionado torneo.

Este cruce por medio de las redes sociales abrió una posible futura controversia entre futbolistas de ambos países, tal como sucedió tiempo atrás. La cargada más reciente fue la del propio "Cuti" en el vestuario del Tottenham para su compañero Richarlison mostrando su tatuaje del Mundial de Qatar 2022. Esto se sumó a las veces que se picantearon cuando se enfrentaron y todavía no eran compañeros de equipo en los "Spurs".

El comentario de Alejandro Garnacho en la publicación

El hombre que llevó a Messi a la Selección reveló lo que nadie sabía de Garnacho

"La mayoría quiere jugar para Argentina. Garnacho no es argentino, es español y ya le enseñamos a tomar mate. Lo de Garnacho es una historia linda. Lo piden para el partido contra Venezuela. Había que sacarle el pasaporte. Había venido con un permiso de menor y yo no sé cómo lo dejaron salir de Inglaterra. ¿Sabés lo que era eso? Mal redactado, mal escrito todo. Le digo, 'Vamos al aeropuerto para hacer el pasaporte en una hora'. Presenta las cosas, lo leen y dicen: 'Esto no va'. Tenemos que hacerlo de otra manera", contó Omar Souto en una nota brindada a TNT Sports.

Luego, el hombre de 76 años reveló lo que sucedió con los padres del joven futbolista tan sólo unos minutos después: "Tuvimos que ver de hacerlo de otra manera. 'Vos también ¿Por qué no hiciste bien esto? Tu viejo tendría que haberlo hecho mejor', le decía. Y él me miraba y me decía '¿Y por qué mi viejo? Mi mamá y mi papá están comiendo pizza en la calle Corrientes, vinieron de visita'. Lo llamo por teléfono al padre y le digo: 'Dejá de comer y vení que hay que hacer el pasaporte urgente'".