Garnacho llenó de elogios a un campeón del mundo con la Selección: "Como mi padre"

Alejandro Garnacho, la joven estrella del Manchester United, destacó a un campeón del mundo al que considera como un padre.

Alejandro Garnacho llenó de elogios a un campeón del mundo a meses de la consagración en Qatar 2022. La joven estrella del Manchester United que, por decisión del club, no estará en la Copa del Mundo juvenil que se desarrollará en nuestro país, habló con el sitio oficial de la institución y dejó varias frases interesantes. Tras haber sellado su vínculo hasta 2028, dijo que se siente muy ilusionado con lo que se viene.

El futbolista de la "Albiceleste" al que el crack destacó entre sus compañeros fue nada más y nada menos que a Lisandro Martínez. Es que "Licha" también forma parte del conjunto británico y la relación entre ellos es más que buena al margen de ser argentinos. Mientras también aguarda por su debut con la Selección Mayor, Garnacho se refirió al hábil defensor del elenco nacional.

"Lisandro Martínez es como mi padre. Yo le digo que es así porque cuando me tiene que regañar o cuando hago las cosas bien me lo dice. Siempre me intenta ayudar", lanzó el futbolista que no estará en el Mundial Sub 20 que se disputará en Argentina. Además, mientras se recupera de una lesión, el joven no pierde las ilusiones de volver al verde césped: "Tengo muchísimas ganas de volver a jugar en Old Trafford y escuchar a los hinchas cantar mi nombre".

Al margen de que se retiró dolorido del partido ante el Southampton sufrida a finales de marzo, el jugador nacido en España tuvo una gran primera temporada con la camiseta de los "Diablos Rojos". Por este motivo, recordó su buen rendimiento y sueña con regresar antes de la final de la FA Cup ante el Manchester City. "Nunca me imaginé que iba a jugar 30 partidos y meter cuatro goles. Espero poder jugar más y ayudar al equipo", sostuvo.

Alejandro Garnacho reveló el nombre de su primer hijo y los hinchas de River deliraron

Alejandro Garnacho reveló el nombre de su primer hijo en las redes sociales y los hinchas de River deliraron. El extremo de 18 años, de la Selección Argentina y Manchester United, anunció qué identidad eligieron junto con su novia Eva García para el bebé que nacerá en los próximos meses. Al instante, los fanáticos del "Millonario" se mostraron eufóricos en Twitter.

El delantero nacido en Madrid, España, confirmó que su primer hijo se llamará Enzo, por lo que muchos simpatizantes del equipo de Núñez especularon con que la joya de "La Albiceleste" es un hincha más de "La Banda". Con imágenes, gifs y memes, algunos hasta se animaron a soñar con que alguna vez vista la camiseta rojiblanca. El legado que dejó Francescoli y que tomaron Pérez y Díaz podría sumar a otro jugador con el mismo nombre.