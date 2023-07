Fue a un Mundial, jugó con Cuti Romero y relató su calvario: abuso, drogas y abandono

Un excompañero de Cristian "Cuti" Romero en Tottenham recordó el calvario que sufrió de chico en su Inglaterra natal. Una figura de su Selección, que de hecho jugó el Mundial de Rusia 2018, detalló que de pequeño padeció maltrato, abandono, abuso y todo tipo de pesadillas que involucraron hasta a su núcleo familiar.

El protagonista es nada menos que Dele Alli, una de las grandes promesas europeas en el fútbol que ya tiene 27 años y decidió soltarse con respecto a los terribles obstáculos que debió atravesar hasta llegar al gran sueño de su vida: jugar profesionalmente en la elite. En la entrevista en la sección The Overlap en el canal de YouTube del exfutbolista Gary Neville, el mediocampista de Everton se quebró y terminó lagrimeando mientras su compatriota lo consolaba.

Dele Alli, excompañero de Cuti Romero, recordó su crisis de chico: "Me da miedo"

El volante, que también pasó por Besiktas, se sinceró y declaró acerca de su durísima infancia: “Me da miedo hablar de ello, pero es el momento de hacerlo”. "Cuando volví de Turquía (estuvo a préstamo en la última temporada) y me enteré de que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental para tratar adicciones y traumas", profundizó. "Sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará”, amplió el jugador europeo.

Al instante, puntualizó en todo lo que debió superar desde pequeño y contó que fue abusado sexualmente a los 6 años por la amiga de su madre, empezó a fumar a los 7, fue enviado a Africa para aprender lecciones de disciplina, estuvo obligado a vender drogas a los 8 años, que un hombre lo colgó de un puente sólo por placer a los 11, fue abandonado por sus padres y adoptado a los 12, sus papás biológicos lo buscaron acosándolo con la prensa para que les diera dinero, se volvió adicto a los somníferos para poder dormir y hasta se quiso retirar del fútbol a los 24 años.

“Una mañana que tenía que ir a entrenar, estaba mirándome en el espejo y pensando en la retirada. A los 24 años a pesar de que hacía lo que amaba", repasó Alli. "Para mí esto era algo que me rompía el corazón, era siempre una lucha conmigo mismo en todo. Estaba atrapado en un mal ciclo y en cosas que me estaban haciendo daño”, agregó el mediocampista. Igualmente, aclaró que en un momento "sonreía y parecía que ganaba la batalla, pero por dentro la estaba perdiendo". “Si conocieras mi vida, entenderías esto mejor... Un trauma es un trauma y tu cuerpo lo registra en la misma medida. Quiero ayudar a la gente para que vean que no están solos”, relató mientras se quebraba ante el consuelo de Neville.

Dele Alli, la figura de Inglaterra que se soltó y recordó su durísima infancia.

A puro detalle mientras se recuperaba para poder seguir hablando, el volante insistió: “A los seis años abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me enviaron de regreso”. Incluso, rememoró que a los 6 años fumaba y a los 8 empezó a vender drogas. "Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en bicicleta, así que iba por ahí con mi balón de fútbol y luego por detrás llevaba las drogas", especificó. “A los once me colgaron de un puente sólo por placer, a los doce me adoptó una familia increíble. No podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellas”, se descargó.

Igualmente, Alli aclaró que no culpa "en absoluto" a su madre por lo ocurrido porque "bebía mucho" y era una situación difícil para ella. Por último, aseguró que tratar este tema con los especialistas fue la mejor decisión que tomó en su vida: “Ir a rehabilitación me ha ayudado a entenderla, era todo lo que sabía. Incluso cuando me dejó ir y me adoptaron, ella (su madre) y yo sabíamos que era lo que necesitaba para tener la oportunidad de vivir la vida que quería y tener éxito, porque sólo iba en una dirección si me quedaba allí”.

