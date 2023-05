Fixture de Argentina en el Mundial Sub 20: cuándo juega, horarios y grupo

Te presentamos los partidos que va a jugar Argentina por el mundial sub-20 en fase de grupos: fechas, horas y cómo verlos y conseguir entradas.

La selección argentina ya está lista para enfrentar el Mundial Sub-20 que se disputará en el país a partir del próximo 20 de mayo. El equipo dirigido por Javier Mascherano se encuentra concentrado en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, preparándose para su debut el próximo sábado contra Uzbekistán en la primera fecha del grupo A, donde el combinado nacional es cabeza de serie. Los otros equipos en el grupo son Guatemala y Nueva Zelanda.

Los dos primeros partidos de Argentina se llevarán a cabo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el 20 y 23 de mayo, contra los equipos asiáticos y centroamericanos, respectivamente. El último partido será contra Nueva Zelanda en el Bicentenario de San Juan el 26 de mayo, y determinará su futuro en el torneo. Todos los detalles sobre estos encuentros, cómo verlos y dónde conseguir las entradas.

Fixture del grupo A en el Mundial Sub-20: ¿cuándo juega Argentina?

Fecha 1

Guatemala vs. Nueva Zelanda - Sábado 20 de mayo a las 15. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Argentina vs. Uzbekistán - Sábado 20 de mayo a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Uzbekistán - Martes 23 de mayo a las 15. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Argentina vs. Guatemala - Martes 23 de mayo, a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. Argentina - Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario.

Uzbekistán vs. Guatemala - Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La posición que el combinado nacional obtenga en la primera etapa definirá en qué parte del cuadro se ubica y su posible camino hacia la consagración o, en contrapartida, si queda eliminada prematuramente. Si es primero o segundo en su zona, avanzará a octavos de final. También lo logrará si es uno de los cuatro mejores terceros entre todos los grupos.

El plantel argentino ya se entrena bajo las órdenes de Javier Mascherano

De acuerdo a la ubicación que obtenga, se modificará su presentación en la primera instancia de eliminación directa y en las siguientes. Si es primero, jugará contra el tercero del grupo C, D o E el miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario. Si es escolta, se medirá contra el segundo de la zona C el martes 30 de mayo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Si es tercero, hay dos opciones dependiendo del que lugar ocupe en la general: versus el primero del grupo C será el miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario o contra el primero del A el mismo día y en el mismo estadio, pero a las 18.

Mundial Sub-20 en Argentina: cómo ver y como conseguir entradas

El mundial entero será transmitido por el canal TyC Sports, tanto en su señal de televisión como en la plataforma online de su portal. Las entradas para los partidos de la selección argentina, así como para otros equipos, se pueden adquirir a través de Deportick, la plataforma digital seleccionada por FIFA para dirigir a los aficionados desde su sitio web.

Esta misma aplicación fue utilizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la venta de entradas de los amistosos de Lionel Scaloni contra Panamá y Curazao, por lo tanto, las condiciones de compra son las mismas. Para adquirir los boletos, es necesario registrarse con una dirección de correo electrónico y luego seguir los pasos habituales, como seleccionar la cantidad de entradas, elegir la ubicación y el método de pago. A diferencia de los partidos de Lionel Messi y su equipo, los boletos son electrónicos y vienen en forma de un código QR, sin necesidad de cambiarlo por un ticket físico antes del evento.