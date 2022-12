El tremendo homenaje del Manchester City a Julián Álvarez

El cordobés regresó a Manchester y fue ovacionado por todo el estadio en la previa del partido ante Everton.

El Manchester City homenajeó de manera especial a Julián Álvarez en su regreso a la Premier League. Tras la consagración con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el delantero recibió una ovación de todo el estadio.

Julián fue uno de los últimos campeones del mundo en reincorporarse a su club luego de que el entrenador, Josep Guardiola, le diera días libres para poder descansar. Sin embargo, el cordobés retornó antes de fin de año a la competencia de Inglaterra y la institución de los "Citizens" lo recibió con honores.

El homenaje del Manchester City a Julián Álvarez

En la previa del encuentro ante el Everton, correspondiente a la jornada 16°, el Manchester City le reindió un homenaje a Julián tras haber sido protagonista del título logrado por el seleccionado argentino en Qatar.

Minutos antes del pitazo inicial, el exjugador de River Plate salió a un Estadio Ettihad repleto con la flamante medalla colgada sobre su pecho y fue ovacionado por todos los hinchas. Además, sus compañeros salieron también a acompañarlo y lo aplaudieron durante varios segundos.

Vale recordar que Álvarez estará en el banco de suplentes en el partido frente al equipo de Liverpool, donde los de Guardiola buscarán una victoria para arrimarse al líder, el Arsenal, que tiene cinco unidades más y un partido menos.

En caso de obtener la victoria, los "Citizens" quedarán a dos puntos y deberán esperar que los "Gunners" pierdan puntos en su visita al Brighton de Alexis Mac Allister.

El tremendo elogio de Guardiola a Julián Álvarez luego de que se consagre campeón mundial

"Pep" Guardiola lanzó un tremendo elogio para Julián Álvarez luego de que el cordobés se consagre campeón del mundo con la Selección. El ex jugador de River Plate, con sus goles y su juego, fue una pieza fundamental en el elenco nacional para todo el torneo y el DT no dudó en hablar maravillas de él. Claro que, no es la primera vez que lo hace cuando tiene la oportunidad, como también sucedió antes de que arribe al Manchester City.

Las palabras del estratega español fueron en el marco de una nueva conferencia de prensa por una victoria del elenco inglés en la Premier League. El conjunto "Ciudadano", sin la "Araña" en cancha, se impuso por 3 a 1 ante el Leeds United y da pelea en el campeonato británico de la mano de Erling Haaland. Una vez que regrese del merecido descanso tras ganar el Mundial de Qatar, Julián se sumará nuevamente al plantel. Mientras tanto, Guardiola no perdió el tiempo en dedicarle unas palabras.

"Lo de Julián es como la situación de Messi. Tuvo que ganar el Mundial para que le den el crédito que se merece. Pero gracias a Argentina vuelve como un mejor jugador y eso es buenísimo para nosotros", sostuvo Pep acerca de Álvarez y lo que le sirvió levantar la Copa del Mundo el pasado domingo 18 de diciembre. Además, lo comparó nada más y nada menos que con el mejor del mundo, quien fue muy criticado y cumplió su sueño a los 34 años con la "Albiceleste".

Por otro lado, el entrenador agregó: "No hubiera sido el campeón, y aún así Julián seguiría siendo el gran jugador que es". Sin dudas, durante todo el certamen disputado en Qatar, el hombre de Calchín fue uno de los más destacados y lo demostró en todo momento. Los tantos marcados ante Polonia, Australia y Croacia fueron una simple muestra de su espectacular nivel por el que fue una de las revelaciones.