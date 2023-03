El plan de la Selección Argentina sobre el futuro de Alejandro Garnacho

Lionel Scaloni se refirió a la lesión que sufrió Alejandro Garnacho en el Manchester United y lanzó un mensaje esperanzador sobre su futuro en la Selección.

Lionel Scaloni habló de la lesión que sufrió Alejandro Garnacho en el Manchester United que derivó en su ausencia en los amistosos de la Selección ante Panamá y Curazao en nuestro país. La joven promesa que se desempeña en el elenco inglés no pudo viajar y perdió la oportunidad de hacer su debut de manera oficial como estaba estipulado. En un duelo ante el Southampton, el crack nacido en España se retiró del campo de juego y el diagnóstico fue una dolencia en el ligamento que une el tobillo con el peroné.

De esta manera, Garnacho estará inactivo durante por lo menos seis semanas y, por supuesto, no estará en los cruces que se disputarán en el Monumental y en Santiago del Estero. El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 lo tiene bien en claro y respondió a una consulta acerca de este tema en la conferencia de prensa previa al duelo ante los panameños. Además, el DT de la "Albiceleste" opinó sobre lo sucedido con Alejandro "Papu" Gómez y el motivo por el que no viajó.

"Garnacho estaba convocado, pero no ha podido venir por lesión, su club lo ha negado porque tiene una lesión de bastante tiempo pero confiamos que pueda estar en la siguiente convocatoria. Es un chico en el que tenemos puestas muchas esperanzas y esperaremos a que se pueda poner la camiseta de Argentina más adelante", sostuvo Lionel Scaloni acerca del atacante que seguramente integrará la próxima lista.

Por otro lado, el estratega se refirió al "Papu" Gómez y su ausencia para los amistosos: "Es una lástima lo de las dos ausencias. Sobre todo la del 'Papu' que merecía estar acá y su club, creo a buen criterio la verdad porque venía de una lesión y es entendible que no lo dejen venir. Pero haremos todo lo posible para que pueda estar aunque sea un día con nosotros o dos. Pero dependerá mucho de su club".

Scaloni sorprendió a los periodistas con una divertida frase

"No me levanto todas las mañanas pensando en que soy campeón del mundo. Me parece que esto es errado. Y ustedes no se levantan pensando todos los días en que son periodistas de la Selección campeona del mundo", sostuvo Scaloni ante la atenta mirada de los periodistas. La respuesta por parte de los presentes fue un "sí" al unísono y esto también generó las risas del propio entrenador de la "Albiceleste".

"Yo voy a mi pueblo y estoy normal. Hay más gente, lógicamente. Yo creo que puede ser pasajero y después volverá todo mucho más tranquilo. Es como lo sienta uno. La verdad que no me cambió mucho, hay momentos en los que vos querés un poquito más de tranquilidad y no la tenés. Pero hasta lo veo normal. Ellos nos ven de una manera en la que nosotros somos el reflejo de muchas cosas", agregó el DT con respecto a la euforia de la gente tras la consagración en Qatar.