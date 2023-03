Garnacho y el triste mensaje para la Selección Argentina tras la lesión: "Decepcionado"

El triste mensaje de Alejandro Garnacho para la Selección Argentina tras su baja por la lesión sufrida en Manchester United. "Estoy decepcionado", admitió el extremo convocado por Lionel Scaloni.

Alejandro Garnacho publicó un triste mensaje para la Selección Argentina porque no podrá estar en la doble fecha FIFA de marzo de 2023, como consecuencia de la lesión en el tobillo derecho sufrida en Manchester United vs. Southampton. Tras la molestia que lo obligó a dejar la cancha en Old Trafford 15 minutos después de haber ingresado, el extremo de 18 años no debutará en "La Albiceleste" pese a haber sido convocado por Lionel Scaloni. El jugador se lesionó el ligamento que une el tobillo con el peroné y tendrá al menos seis semanas de recuperación.

A través de su cuenta oficial de Instagram (@garnacho7), el juvenil nacido en Madrid les comunicó a sus más de cinco millones de seguidores que los problemas físicos le impedirán estar en los amistosos frente a Panamá el jueves 23 de marzo en el estadio Monumental y contra Curazao el martes 28 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Habrá que ver si el entrenador citará a otro futbolista en su lugar o se conformará con aquellos que ya figuran en la lista.

El mensaje de Garnacho para la Selección Argentina tras su baja por lesión: "Es difícil"

En su perfil de Instagram, el delantero juvenil posteó tres imágenes suyas del mal momento vivido en Old Trafford y escribió: "Es difícil poner en palabras cómo me siento en este momento". "Desafortunadamente no podré ayudar a mi equipo y a mis compañeros en los próximos juegos, en lo que es una parte muy importante de la temporada para nosotros en Manchester United", especificó.

Además, el ex Atlético de Madrid reconoció: "Estoy decepcionado de también perder la oportunidad de estar con mis compañeros de equipo de la Selección Argentina". Al mismo tiempo, admitió: "Hubiera sido un gran momento de orgullo para mí y mi familia". El atacante se retiró del estadio de "Los Diablos Rojos" en muletas y con una bota en su pierna derecha.

El mensaje de Garnacho para la Selección Argentina tras su baja por la lesión en Manchester United.

La lista de la Selección Argentina para los amistosos ante Panamá y Curazao