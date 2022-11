El picante palito de Mauro Icardi a la Selección argentina a días del Mundial de Qatar

Mauro Icardi le tiró un picante palito a Lionel Scaloni y la Selección argentina a días del inicio del Mundial de Qatar 2022.

Mauro Icardi sorprendió a sus millones de seguidores con un inesperado y picante mensaje para Lionel Scaloni y la Selección argentina que dentro de muy poco tendrá su máximo desafío al competir en el Mundial de Qatar 2022. Además, el delantero del Galatasaray aseguró que es feliz, mientras se encuentra en Maldivas intentando reconquistar a Wanda Nara.

Pese a que se destaca en algunos de los clubes más importantes de Europa desde hace varios años, Mauro Icardi nunca logró asentarse en la Selección argentina. Si bien no tuvo muchas oportunidades de hacerlo, lo cierto es que el delantero no consiguió que sus goles pesaran más que su polémica vida privada y desde siempre es especula con que no tuvo chances por haber "traicionado" a Maxi López con Wanda Nara.

Con el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, Icardi dejó en claro qué piensa de la lista que armó Lionel Scaloni para buscar la gloria. Es que el delantero abrió la sección de preguntas en sus historias de Instagram y su respuesta a la pregunta de quién era su favorito en la copa del Mundo fue contundente.

Sin sumar ningún tipo de comentario, Mauro Icardi compartió una foto suya con la camiseta argentina del breve período en el que fue parte del combinado albiceleste, haciendo alusión a que Scaloni debería haberlo convocado para jugar en el Mundial de Qatar 2022. Por otra parte, el delantero del Galatasaray, que se encuentra en Maldivas intentando reconquistar a Wanda Nara, también reconoció que se siente "afortunado y muy feliz". Además, aseguró que jugó en "el más grande" de Italia (Inter de Milán), Francia (Paris Saint-Germain) y Turquía (Galatasaray).

El vínculo de Maxi López con Mauro Icardi

El cronista de LAM dialogó con Maxi López y le preguntó si mantenía algún tipo de vínculo con Icardi. "No, yo tengo relación con mis hijos y con la mamá de ellos", remarcó Maxi López, al tiempo que insistió en que trabajaba en equipo con su expareja para que sus hijos estuvieran bien y "tengan el mejor futuro".

Sobre la posibilidad de volver a tener una relación con Mauro Icardi, Maxi López fue contundente. "No es el objetivo", comentó con sinceridad uno de los dueños del Birmingham City mientras dejaba en claro nuevamente que su prioridad y foco de atención estaba puesto en sus tres hijos y en su esposa, embarazada de su primera hija.