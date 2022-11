El mensaje de Messi a días del Mundial de Qatar 2022: "Ilusionado como ustedes"

El capitán del seleccionado, en la previa de su quinta Copa del Mundo, analizó al equipo argentino y habló de su sueño.

Lionel Messi estará presente en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina y, a días de lo que podría ser su última competencia mundialista, el mejor jugador del mundo analizó cómo ve el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni y dejó un mensaje de esperanza.

El crack rosarino disputará en Qatar su quinta Copa del Mundo, a 16 años de lo que fue su primera experiencia en Alemania 2006. Con varios torneos y mucha experiencia sobre sus hombros, Lionel manifestó en diálogo con el diario deportivo Olé cómo lleva las presiónes en la previa al evento futbolístico más importante del mundo: "A nivel presión creo que nosotros tenemos que aislarnos de todo lo que vive la gente. Si bien nosotros tenemos una ilusión grande, también somos realistas y conscientes de que estamos pasando por un buen momento; al mismo tiempo tenemos que saber que es un Mundial, que es muy difícil. Donde todos los detalles suman, cualquier detalle al mismo tiempo te puede dejar afuera de un partido. Que en un partido puede pasar de todo. que no siempre se da la lógica; que tenemos que ir del primero al último partido de la misma manera. Es un grupo que siempre lo hace y sea cual sea el partido, lo juega con la misma intensidad y concentración y creo que eso es importantísimo. Y sabiendo que la vamos a ir a pelear pero que no vamos a ser campeones de entrada como pensamos los argentinos".

Consultado sobre Francia y Dinamarca, rivales que podrían llegar a tocarle al seleccionado en caso de avanzar a octavos de final, el jugador del París Saint Germain fue contundente: "Ese es ya un error, pensar en octavos, sino que se debe pensar en el primer partido. Empezar ganando, como te decía antes, es fundamental empezar con buen pie, sumar de a tres y creo que te da tranquilidad para lo siguiente. Hoy decimos puede ser tal y tal y después se da diferente. A nosotros también. En el Mundial pasado antes de ir ya éramos primeros. Ya pasábamos a octavos, estábamos pensando en el cruce y al final se dio todo diferente. Y creo que en el Mundial siempre pasan cosas que uno no imagina, que a priori son raras. Y nosotros tenemos que pensar en el primer partido".

El equipo nacional llegará a Qatar 2022 con un invicto de 37 partidos y un juego que fluyó en todas las competiciones que disputó, algo que Messi reconoce pero que también sabe que cada partido y torneo es diferente. "La verdad es que más allá de que es una estadística y un récord lindo que va a quedar si cumplimos el objetivo y pasamos a Italia, nosotros tampoco pensamos en eso. Y seguro que las malas van a venir en algún momento, y las vamos a pasar. Este grupo está preparado para la mala. De hecho, hemos arrancado de una mala, este grupo se formó cuando perdimos con Brasil en semifinales de Copa América en 2019 y a partir de ahí se generó lo que se generó. Bueno, creo que vamos a estar preparados, ojalá no sean tan malas y sigamos adelante. Pero estamos bien como llegamos, sin pensar en el invicto", expresó.

Las cábalas entre los argentinos están a la orden del día cuando comienza un Mundial, sin embargo el exjugador del Barcelona no le presta atención a esas cuestiones pero sí a la religión. "La verdad que no soy de hacer promesas ni he hecho promesas. Simplemente siempre pienso que Dios es el que decide, Dios sabe cuándo es el momento, cuál es el momento y lo que tiene que pasar. Y siempre soy un agradecido de todo lo que me pasó tanto en lo futbolístico como en mi vida. Lo que tenga que venir, va a venir y creo que él es el que decide. Simplemente pienso en eso, la verdad es que no soy de hacer promesas", comentó.

El mensaje esperanzador Lionel Messi para Qatar 2022

El capitán del seleccionado argentino sabe la importancia que tiene su palabra entre los hinchas del equipo y, a falta de 11 días para el debut mundialista ante Arabia Saudita, dejó un mensaje esperanzador: "Como siempre, frente a alguna competición importante decimos lo mismo. Agradecido por todo el cariño de siempre. Estoy ilusionado como ustedes. Y bueno, esperemos de dar el máximo como siempre y de pelearla Se la vamos a pelear a cualquiera porque este grupo pelea todos los partidos de igual a igual, jugando mejor o peor. No tengo dudas de que no va a regalar nada, que pueda salir de la mejor manera y ojalá Dios nos ayude.