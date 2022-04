El Kun Agüero lanzó una fuerte frase para un compañero de la Selección: "Carnicero"

La anécdota que recordó Agüero tiene que ver con un curioso pedido que le hizo a Gonzalo Montiel, el exlateral de River Plate.

El ex delantero de Manchester City y de Independiente lanzó un fuerte comentario sobre un compañero de la Selección Argentina. La conversación se dio después del partido con Brasil en la final de la Copa América y el Kun recordó ese momento en un twitch que hizo mientras se veía el partido entre el City y Real Madrid.

La anécdota que recordó Agüero tiene que ver con un curioso pedido que le hizo a Gonzalo Montiel, el exlateral de River Plate. En el vivo que salió por Star +, Agüero contó: "Claro, como en la Copa América. Estaba en el banco y le dije a Montiel: 'Monti, el primero que te la tira larga, rompelo todo'". Allí, después, recordó cuales fueron las palabras del jugador de River: "Olvidate". Y, para finalizar, cerró que Montiel: "¡Era un carnicero!". El comentario de Agüero salió cuando le preguntaron sobre qué tenía que hacer Stones sobre Vinicius que tuvo un gran partido y que era el principal arma del Real Madrid.

La frase de Balotelli a Agüero

uego de una arritmia ventricular que lo obligó a retirarse del fútbol profesional a comienzos de esta temporada con el Barcelona, el "Kun" Agüero comenzó a contar anécdotas y declaraciones explosivas sobre su pasado reciente en distintas entrevistas. Pero el que esta vez sorprendió con su confesión fue el polémico jugador italiano Mario Balotelli en una charla relajada con el ex-Independiente a través de un vivo por la señal Star Plus, en donde reconoció que jugaría en Boca.

En una conversación que fue transmitido en vivo por streaming, al ser consultado por Agüero sobre qué club de Argentina de le admira, el exjugador de Manchester City expresó: "Me gusta Boca. Me gustaría jugar en Boca algún día". Ante el asombro por la respuesta, el exdelantero del seleccionado argentino no pasó el momento por alto y le hizo la pregunta del millón "¿Y si te llama Román?", y el actual jugador del Adana Demirspor de Turquía no demoró en contestar: "Si me llama Román, yo voy a jugar allí".